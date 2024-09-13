Мосгорсуд оставил под стражей начальника управления ФСИН

Управление цифровой трансформации ФСИН создано в 2022 г. Среди его основных задач – обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки. На официальном сайте ФСИН в конце августа было указано, что должность начальника занимал полковник внутренней службы Алексей Тимченко. Сейчас временно исполняющим обязанности начальника управления является полковник Сергей Лебедев.