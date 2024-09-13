Мосгорсуд оставил под стражей начальника управления ФСИН
Московский городской суд признал законным арест начальника управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Алексея Тимченко. Он останется под стражей до 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Тимченко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Эта часть предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В Telegram-канале Следственного комитета (СК) России сообщалось 20 августа, что преступная деятельность фигуранта пресечена благодаря совместной работе следователей столичного СК, ФСБ России и управления собственной безопасности ФСИН.
21 августа Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об аресте Тимченко и отправил его под стражу на два месяца.
Управление цифровой трансформации ФСИН создано в 2022 г. Среди его основных задач – обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки. На официальном сайте ФСИН в конце августа было указано, что должность начальника занимал полковник внутренней службы Алексей Тимченко. Сейчас временно исполняющим обязанности начальника управления является полковник Сергей Лебедев.