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Путин заявил о гордости вкладом дагестанцев в борьбу с терроризмом в 1999 году

Ведомости

Россия гордится вкладом дагестанцев в отражение агрессии международного терроризма, в сентябре 1999 г. в тяжелых испытаниях проявились лучшие качества многонационального народа страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Обращение к жителям Дагестана опубликовано на сайте Кремля по случаю 25-й годовщины отражения нападения банды международных террористов, вторгшихся на территорию республики.

Ополченцы Дагестана, солдаты и офицеры Вооруженных сил, а также добровольцы из многих российских регионов «нерушимой стеной встали на пути врага» и своим примером показали силу единения людей перед общей угрозой, отметил президент.

«Мы искренне гордимся вкладом дагестанцев в отражение агрессии международного терроризма, их сегодняшними подвигами в ходе специальной военной операции», – говорится в поздравлении.

Путин отметил роль в сохранении территориальной целостности страны возглавлявшего тогда республику Магомедали Магомедова. Глава государства назвал его человеком, наделенным несгибаемой волей, и настоящим патриотом Дагестана и всей России.

Вооруженные бандформирования в августе 1999 г. вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция. Согласно официальным данным, в ходе боевых действий в 1999 г. погибли 226 военнослужащих, 53 сотрудника органов внутренних дел, 25 ополченцев и 108 мирных граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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