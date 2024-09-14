Путин заявил о гордости вкладом дагестанцев в борьбу с терроризмом в 1999 году
Россия гордится вкладом дагестанцев в отражение агрессии международного терроризма, в сентябре 1999 г. в тяжелых испытаниях проявились лучшие качества многонационального народа страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Обращение к жителям Дагестана опубликовано на сайте Кремля по случаю 25-й годовщины отражения нападения банды международных террористов, вторгшихся на территорию республики.
Ополченцы Дагестана, солдаты и офицеры Вооруженных сил, а также добровольцы из многих российских регионов «нерушимой стеной встали на пути врага» и своим примером показали силу единения людей перед общей угрозой, отметил президент.
«Мы искренне гордимся вкладом дагестанцев в отражение агрессии международного терроризма, их сегодняшними подвигами в ходе специальной военной операции», – говорится в поздравлении.
Путин отметил роль в сохранении территориальной целостности страны возглавлявшего тогда республику Магомедали Магомедова. Глава государства назвал его человеком, наделенным несгибаемой волей, и настоящим патриотом Дагестана и всей России.
Вооруженные бандформирования в августе 1999 г. вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция. Согласно официальным данным, в ходе боевых действий в 1999 г. погибли 226 военнослужащих, 53 сотрудника органов внутренних дел, 25 ополченцев и 108 мирных граждан.