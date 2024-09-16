Тайфун «Бебинка» в Шанхае стал мощнейшим за 75 лет

6 сентября на китайскую провинцию Хайнань обрушился супертайфун «Яги», после стихия перешла на Вьетнам. Наиболее сильно от тайфуна пострадали столица Ханой, а также портовые города Камфа, Монгкай, Хайфон и Халонг. 12 сентября сообщалось, что количество погибших достигло 199. По словам министра планирования и инвестиций Нгуена Чи Зунга, ущерб от «Яги» во Вьетнаме был оценен в 40 трлн донгов ($1,6 млрд), последствия стихийного бедствия приведут к снижению ВВП страны на 0,15% от прогнозируемого уровня. Президент России Владимир Путин принес руководству Вьетнама соболезнования в связи с последствиями разрушительного тайфуна.