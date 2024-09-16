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Тайфун «Бебинка» в Шанхае стал мощнейшим за 75 лет

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Достигнувший Шанхайя тайфун «Бебинка» стал самым сильным в городе с 1949 г., передает центральное метеорологическое управление Китая.

«Бебинка» превзошла тайфун 4906 «Глория» и стала самым сильным тайфуном, который достиг Шанхая, с 1949 г.», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Тайфун обрушился на Шанхай в 7:30 (2:30 мск) 16 сентября, на это время максимальная сила ветра достигала 42 м в секунду. Метеорологи прогнозируют, что тайфун будет двигаться на запад – северо-запад со скоростью около 25 км в час. Ожидается, что в ночь на 17 сентября интенсивность «Бебинки» ослабнет до тропической депрессии в районе стыка провинций Аньхой и Хэнань.

Вечером 15 сентября аэропорты Шанхая «Пудун» и «Хунцяо» отменили из-за приближения «Бебинки» все рейсы, сообщал ТАСС со ссылкой на сообщение корпорации «Шанхайский аэропорт».

6 сентября на китайскую провинцию Хайнань обрушился супертайфун «Яги», после стихия перешла на Вьетнам. Наиболее сильно от тайфуна пострадали столица Ханой, а также портовые города Камфа, Монгкай, Хайфон и Халонг. 12 сентября сообщалось, что количество погибших достигло 199. По словам министра планирования и инвестиций Нгуена Чи Зунга, ущерб от «Яги» во Вьетнаме был оценен в 40 трлн донгов ($1,6 млрд), последствия стихийного бедствия приведут к снижению ВВП страны на 0,15% от прогнозируемого уровня. Президент России Владимир Путин принес руководству Вьетнама соболезнования в связи с последствиями разрушительного тайфуна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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