Тайфун «Бебинка» в Шанхае стал мощнейшим за 75 лет
Достигнувший Шанхайя тайфун «Бебинка» стал самым сильным в городе с 1949 г., передает центральное метеорологическое управление Китая.
«Бебинка» превзошла тайфун 4906 «Глория» и стала самым сильным тайфуном, который достиг Шанхая, с 1949 г.», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Тайфун обрушился на Шанхай в 7:30 (2:30 мск) 16 сентября, на это время максимальная сила ветра достигала 42 м в секунду. Метеорологи прогнозируют, что тайфун будет двигаться на запад – северо-запад со скоростью около 25 км в час. Ожидается, что в ночь на 17 сентября интенсивность «Бебинки» ослабнет до тропической депрессии в районе стыка провинций Аньхой и Хэнань.
Вечером 15 сентября аэропорты Шанхая «Пудун» и «Хунцяо» отменили из-за приближения «Бебинки» все рейсы, сообщал ТАСС со ссылкой на сообщение корпорации «Шанхайский аэропорт».
6 сентября на китайскую провинцию Хайнань обрушился супертайфун «Яги», после стихия перешла на Вьетнам. Наиболее сильно от тайфуна пострадали столица Ханой, а также портовые города Камфа, Монгкай, Хайфон и Халонг. 12 сентября сообщалось, что количество погибших достигло 199. По словам министра планирования и инвестиций Нгуена Чи Зунга, ущерб от «Яги» во Вьетнаме был оценен в 40 трлн донгов ($1,6 млрд), последствия стихийного бедствия приведут к снижению ВВП страны на 0,15% от прогнозируемого уровня. Президент России Владимир Путин принес руководству Вьетнама соболезнования в связи с последствиями разрушительного тайфуна.