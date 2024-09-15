Власти Вьетнама оценили ущерб от тайфуна «Яги» в $1,6 млрд

Тайфун «Яги» стал сильнейшим в стране за последние 30 лет, пишет VnExpress. Почти 13 000 человек покинули свои дома, а из-за урагана произошли масштабные отключения электроэнергии, воды и связи. Некоторые населенные пункты до сих пор затоплены, есть риск оползней, отмечает издание. Премьер-министр Фам Минь Чинь обратился к министерству планирования и инвестиций с просьбой представить в правительство постановление о преодолении последствий тайфуна.