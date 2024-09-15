Власти Вьетнама оценили ущерб от тайфуна «Яги» в $1,6 млрд
Ущерб от тайфуна «Яги» во Вьетнаме оценивается в 40 трлн донгов ($1,6 млрд), последствия стихийного бедствия приведут к снижению ВВП страны на 0,15% от прогнозируемого уровня. Об этом сообщил в ходе заседания правительства министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг, передает издание VnExpress.
По его данным, последствия тайфуна затронули 26 северных провинций и городов, в которых проживает более 40% населения Вьетнама. Территория также обеспечивает более 41% ВВП страны. Были повреждены или полностью оказались разрушены около 257 000 домов, 1300 школ и многие инфраструктурные объекты, следует из отчета министерства. Зафиксировано 305 происшествий с дамбами. Прохождение тайфуна также затронуло домохозяйства, которые выращивают рис и занимаются животноводством.
Около 262 000 га риса, посевов и плодовых деревьев были затоплены, повреждены или снесены 2250 садков для аквакультуры. По данным властей, погибло почти 2,3 млн животных – скота и птицы.
6 сентября супертайфун «Яги» обрушился на китайскую провинцию Хайнань, а после перешел на Вьетнам. По данным национального комитета по реагированию на стихийные бедствия, сильнее всего от тайфуна пострадали столица Ханой, а также портовые города Камфа, Монгкай, Хайфон и Халонг. 12 сентября сообщалось, что количество погибших достигло 199.
Тайфун «Яги» стал сильнейшим в стране за последние 30 лет, пишет VnExpress. Почти 13 000 человек покинули свои дома, а из-за урагана произошли масштабные отключения электроэнергии, воды и связи. Некоторые населенные пункты до сих пор затоплены, есть риск оползней, отмечает издание. Премьер-министр Фам Минь Чинь обратился к министерству планирования и инвестиций с просьбой представить в правительство постановление о преодолении последствий тайфуна.