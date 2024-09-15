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Власти Вьетнама оценили ущерб от тайфуна «Яги» в $1,6 млрд

Ведомости

Ущерб от тайфуна «Яги» во Вьетнаме оценивается в 40 трлн донгов ($1,6 млрд), последствия стихийного бедствия приведут к снижению ВВП страны на 0,15% от прогнозируемого уровня. Об этом сообщил в ходе заседания правительства министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг, передает издание VnExpress.

По его данным, последствия тайфуна затронули 26 северных провинций и городов, в которых проживает более 40% населения Вьетнама. Территория также обеспечивает более 41% ВВП страны. Были повреждены или полностью оказались разрушены около 257 000 домов, 1300 школ и многие инфраструктурные объекты, следует из отчета министерства. Зафиксировано 305 происшествий с дамбами. Прохождение тайфуна также затронуло домохозяйства, которые выращивают рис и занимаются животноводством.

Около 262 000 га риса, посевов и плодовых деревьев были затоплены, повреждены или снесены 2250 садков для аквакультуры. По данным властей, погибло почти 2,3 млн животных – скота и птицы.

6 сентября супертайфун «Яги» обрушился на китайскую провинцию Хайнань, а после перешел на Вьетнам. По данным национального комитета по реагированию на стихийные бедствия, сильнее всего от тайфуна пострадали столица Ханой, а также портовые города Камфа, Монгкай, Хайфон и Халонг. 12 сентября сообщалось, что количество погибших достигло 199.

Тайфун «Яги» стал сильнейшим в стране за последние 30 лет, пишет VnExpress. Почти 13 000 человек покинули свои дома, а из-за урагана произошли масштабные отключения электроэнергии, воды и связи. Некоторые населенные пункты до сих пор затоплены, есть риск оползней, отмечает издание. Премьер-министр Фам Минь Чинь обратился к министерству планирования и инвестиций с просьбой представить в правительство постановление о преодолении последствий тайфуна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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