Число погибших при тайфуне во Вьетнаме увеличилось до 199

6 сентября супертайфун «Яги» обрушился на китайскую провинцию Хайнань, а после перешел на Вьетнам. В результате были затоплены около 110 000 га рисовых плантаций и повреждены более 8000 строений. По данным Национального комитета по реагированию на стихийные бедствия, сильнее всего от тайфуна пострадали столица Ханой, а также портовые города Камфа, Монгкай, Хайфон и Халонг.