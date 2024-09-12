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Число погибших при тайфуне во Вьетнаме увеличилось до 199

Ведомости

По меньше мере 199 человек погибли во время тайфуна «Яги» во Вьетнаме. Об этом сообщило местное издание VnExpress.

В результате тайфуна пострадали 807 человек, пропавшими без вести числятся 128.

Железная дорога Ханой – Лаокай приостановила движение пассажирских поездов до 15 сентября из-за наводнений и оползней. Из ряда населенных пунктов эвакуируются люди.

6 сентября супертайфун «Яги» обрушился на китайскую провинцию Хайнань, а после перешел на Вьетнам. В результате были затоплены около 110 000 га рисовых плантаций и повреждены более 8000 строений. По данным Национального комитета по реагированию на стихийные бедствия, сильнее всего от тайфуна пострадали столица Ханой, а также портовые города Камфа, Монгкай, Хайфон и Халонг.

Из-за непогоды 7 сентября в Ханое был отменен товарищеский матч между сборными России и Таиланда. 9 сентября в провинции Футхо на севере Вьетнама обрушился мост через реку Хонгха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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