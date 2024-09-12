Число погибших при тайфуне во Вьетнаме увеличилось до 199
По меньше мере 199 человек погибли во время тайфуна «Яги» во Вьетнаме. Об этом сообщило местное издание VnExpress.
В результате тайфуна пострадали 807 человек, пропавшими без вести числятся 128.
Железная дорога Ханой – Лаокай приостановила движение пассажирских поездов до 15 сентября из-за наводнений и оползней. Из ряда населенных пунктов эвакуируются люди.
6 сентября супертайфун «Яги» обрушился на китайскую провинцию Хайнань, а после перешел на Вьетнам. В результате были затоплены около 110 000 га рисовых плантаций и повреждены более 8000 строений. По данным Национального комитета по реагированию на стихийные бедствия, сильнее всего от тайфуна пострадали столица Ханой, а также портовые города Камфа, Монгкай, Хайфон и Халонг.
Из-за непогоды 7 сентября в Ханое был отменен товарищеский матч между сборными России и Таиланда. 9 сентября в провинции Футхо на севере Вьетнама обрушился мост через реку Хонгха.