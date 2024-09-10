Путин выразил соболезнования властям Вьетнама из-за последствий тайфуна
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Вьетнама в связи с последствиями тайфуна «Яги». Соответствующее заявление он сделал во время встречи с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном, сообщает Кремль.
«Знаю, что на днях на Вьетнам обрушился сильный тайфун. Примите, пожалуйста, искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями стихийных бедствий», – сказал он.
Тайфун «Яги» бушует во Вьетнаме уже несколько дней. 5 сентября он достиг своего пика и получил пятую категорию по шкале Саффира-Симпсона – супертайфун. По последним данным, во Вьетнаме из-за паводков и проливных дождей, которые спровоцировал «Яги», погибли 87 человек. Более 700 человек получили травмы, 70 жителей пропали без вести.
В стране объявлена тревога в 10 районах вблизи реки Хонгха – наводнения могут затронуть сотни тысяч людей и их имущество. По прогнозам метеорологов, ливни продолжатся до 12 сентября.