Путин выразил соболезнования властям Вьетнама из-за последствий тайфуна

Тайфун «Яги» бушует во Вьетнаме уже несколько дней. 5 сентября он достиг своего пика и получил пятую категорию по шкале Саффира-Симпсона – супертайфун. По последним данным, во Вьетнаме из-за паводков и проливных дождей, которые спровоцировал «Яги», погибли 87 человек. Более 700 человек получили травмы, 70 жителей пропали без вести.