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Кабмин рекомендовал доработать законопроект о локальных запретах на хиджабы

Ведомости

Законопроект, который разрешает школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду и символику, нуждается в доработке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на отзыв правительства России.

«Законопроект нуждается в существенной доработке», – сказано в документе.

В кабмине отметили, что понятия «религиозная одежда» и «одежда с религиозными атрибутами или религиозной символикой» не определены в законодательстве, что может привести к неоднозначной правоприменительной практике. Кроме того, в законе «Об образовании в Российской Федерации» уже зафиксировано, что государственные и муниципальные школы «устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями», которые утверждают региональные власти.

Документ 28 мая внес в Госдуму заместитель председателя нижней палаты парламента, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Законопроект предполагает наделение образовательных организаций правом устанавливать локальный запрет на ношение религиозной одежды или символики. Субъекты России также смогут устанавливать запрет ношения в общественных местах и государственных организациях религиозной или другой одежды, которая полностью или частично скрывает лицо.

Согласно опросу компании Russian Field, заказанному Даванковым, большинство россиян (66%) готовы поддержать запрет на ношение никабов в общественных местах. Каждый пятый (23%) опрошенный не поддержал бы такой запрет, 10% – затруднились ответить, 1% – отказался. При этом среди тех, кто потенциально поддержал бы запрет на ношение никабов (ответили «точно поддержал бы» и «скорее поддержал бы»), больше мужчин, чем женщин: 72% и 61% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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