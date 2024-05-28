Даванков внес в Госдуму проект о запрете ношения скрывающей лицо одежды
В Госдуму внесен законопроект, который наделит субъекты России правом на запрет ношения в общественных местах и государственных организациях религиозной или другой одежды, которая полностью или частично скрывает лицо. Такую же возможность предлагается предоставить и образовательным учреждениям. Документ опубликован в думской электронной базе.
Поправки предлагается внести сразу в несколько законов – об образовании, об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ и местного самоуправления. Автором инициативы является заместитель председателя Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков.
«Учитывая текущий высокий уровень террористических угроз (в ряде субъектов РФ введен бессрочный высокий, желтый, уровень террористической опасности), возникает необходимость в ограничении ношения одежды, скрывающей лицо в общественных местах, поскольку человек с закрытым или частично закрытым лицом не может быть идентифицирован камерами видеонаблюдения», – говорится в пояснительной записке.
21 мая в интервью «Парламентской газете» глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев призвал запретить в России ношение никабов. Это женский головной убор, который полностью закрывает лицо, за исключением глаз. Никаб появился еще в доисламские времена, но сейчас его носят исключительно мусульманки.
Фадеев тогда отметил, что ношение этого головного убора запрещено даже в некоторых странах Центральной Азии. В 2014 г. Европейский суд по правам человека также признал законным французский запрет на ношение никабов и другой мусульманской одежды, которая скрывает большую часть лица.
24 мая заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что ДУМ поддержит запрет никаба в России, если будет выявлена связь между его ношением и ростом угрозы экстремизма. По его словам, ДУМ не пропагандирует использование этого элемента одежды и готово к обсуждению вопроса.