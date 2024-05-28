Даванков внес в Госдуму проект о запрете ношения скрывающей лицо одежды

Фадеев тогда отметил, что ношение этого головного убора запрещено даже в некоторых странах Центральной Азии. В 2014 г. Европейский суд по правам человека также признал законным французский запрет на ношение никабов и другой мусульманской одежды, которая скрывает большую часть лица.