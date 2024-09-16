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«Врачи без границ» заявили о прекращении деятельности в РФ после решения Минюста

Ведомости

Международная организация «Врачи без границ»  (Medecins sans frontieres, MSF) прекращает свою деятельность в России спустя 32 лет работы. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

По заявлению организации, в августе этого года MSF получила письмо от Министерства юстиции России с решением вывести филиал НКО «Врачи без границ» из реестра аффилированных и представительских учреждений иностранных НПО, тем самым поставив деятельность организации вне легального поля.

Отмечается, что MSF сотрудничал с медицинским сообществом России и стран Восточной Европы и Центральной Азии для распространения инновационного лечения туберкулеза.

28 августа Министерство юстиции предложило наделить себя правом вести специальный учет сведений о НКО, учредителем (участником) которых выступает государство. В ноябре 2023 г. министр юстиции Константин Чуйченко заявлял, что в стране действует почти 215 000 НКО по 15 видам их организационно-правовых форм. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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