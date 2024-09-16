«Врачи без границ» заявили о прекращении деятельности в РФ после решения Минюста
Международная организация «Врачи без границ» (Medecins sans frontieres, MSF) прекращает свою деятельность в России спустя 32 лет работы. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
По заявлению организации, в августе этого года MSF получила письмо от Министерства юстиции России с решением вывести филиал НКО «Врачи без границ» из реестра аффилированных и представительских учреждений иностранных НПО, тем самым поставив деятельность организации вне легального поля.
Отмечается, что MSF сотрудничал с медицинским сообществом России и стран Восточной Европы и Центральной Азии для распространения инновационного лечения туберкулеза.
28 августа Министерство юстиции предложило наделить себя правом вести специальный учет сведений о НКО, учредителем (участником) которых выступает государство. В ноябре 2023 г. министр юстиции Константин Чуйченко заявлял, что в стране действует почти 215 000 НКО по 15 видам их организационно-правовых форм.