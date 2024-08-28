Минюст будет собирать сведения о представителях НКО с участием государства

Минюст будет собирать сведения о представителях НКО с участием государстваСейчас реестра таких организаций нет, их учет не ведется
Министерство юстиции предложило наделить себя правом вести специальный учет сведений о НКО, учредителем (участником) которых выступает государство. Изменения предлагается внести в закон «О некоммерческих организациях» (есть в распоряжении «Ведомостей») – их уже одобрило правительство на комиссии по законопроектной деятельности, рассказал источник, близкий к комиссии. Российская Федерация часто выступает учредителем (участником) некоммерческих организаций (НКО), но в настоящий момент учет сведений о таких НКО и их представителях в органах управления не ведется, поясняют авторы законопроекта.
Минюст считает, что ведение специального учета позволит систематизировать и аккумулировать сведения, что будет способствовать оперативному получению правительством и органами исполнительной власти необходимых сведений для управления НКО. В частности, говорится в пояснительной записке, это необходимо для усиления контроля за принятием финансовых решений по распоряжению денежными средствами и имуществом в НКО, в деятельности которых используется бюджет страны.
Заниматься ведением учета Минюст будет не случайно – регистрацией и надзором за всеми НКО в России занимается министерство. В ноябре 2023 г. министр юстиции Константин Чуйченко заявлял, что в стране действует почти 215 000 НКО по 15 видам их организационно-правовых форм. По итогам предварительного анализа сейчас есть около 80 НКО, учредителем или участником которых является государство, рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. При этом, по его словам, роль некоммерческого сектора сейчас возрастает, а в своей деятельности НКО часто используют в том числе бюджетные средства.
Судя по поправкам, продолжает Груздев, учету в реестре не будут подлежать созданные госкомпаниями и корпорациями НКО.
Наиболее известные НКО, которых могут коснуться поправки
Фонд «Защитники Отечества». Руководит фондом статс-секретарь – замминистра обороны Анна Цивилева. «Россия – страна возможностей» – автономная некоммерческая организация. Руководит ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. Фонд «Русский мир». До 2023 г. им руководил первый заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов. После него на пост руководителя был назначен Александр Алимов – директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИДа.
Законопроектом предусмотрено, что в течение 30 дней со дня государственной регистрации НКО должна будет направлять в Минюст сведения о назначенных физических лицах – представителях РФ в своих органах управления. Организации, которые были созданы до вступления закона в силу, также будут обязаны в течение 30 дней предоставить информацию в уполномоченный орган.
Проект был разработан после результатов контрольных мероприятий Счетной палаты о «проверке предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку некоммерческих организаций в 2020–2021 гг.» и проработки поручения зампреда правительства Татьяны Голиковой от июля прошлого года. Как отмечают сами авторы проекта, инициатива направлена на реализацию Стратегии национальной безопасности, утвержденной президентом еще в 2021 г. в части развития институтов гражданского общества, поддержки общественно значимых инициатив, развития взаимодействия институтов гражданского общества и населения с органами публичной власти в решении вопросов, которые могут вызвать рост социальной напряженности.
Глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская в беседе с «Ведомостями» назвала эти поправки скорее техническими, поскольку это предложение просто создать еще один реестр с организациями, учредителем или участником которых является Российская Федерация, и сделать список чиновников, которые входят в управление этими НКО.