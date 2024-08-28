Минюст будет собирать сведения о представителях НКО с участием государства

Заниматься ведением учета Минюст будет не случайно – регистрацией и надзором за всеми НКО в России занимается министерство. В ноябре 2023 г. министр юстиции Константин Чуйченко заявлял, что в стране действует почти 215 000 НКО по 15 видам их организационно-правовых форм. По итогам предварительного анализа сейчас есть около 80 НКО, учредителем или участником которых является государство, рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. При этом, по его словам, роль некоммерческого сектора сейчас возрастает, а в своей деятельности НКО часто используют в том числе бюджетные средства.