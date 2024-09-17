Против экс-адвоката Пашаева возбуждено дело о мошенничестве
Против бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он задержан в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.
Пашаеву грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По версии следствия, в феврале 2024 г. Пашаев убедил бизнесмена Алексея Блиновского, что якобы может освободить его и его жену Елену Блиновскую от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение. Сумма, полученная Пашаевым, не уточняется. Также неизвестно, каким именно образом экс-адвокат обещал прекратить уголовное дело против Блиновских.
Блогеру Елене Блиновской вменяется уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей. По информации прокуратуры, при пособничестве своего мужа она занизила доходы и базу для исчисления налогов. Блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супруги легализовали более 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций. Сама Блиновская находится сейчас в СИЗО, ее муж с апреля участвует в боевых действиях на Украине.
Пашаев получил известность в связи с делом актера Михаила Ефремова, осужденного в 2020 г. на восемь лет колонии общего режима за совершенное в состоянии опьянения ДТП, в котором погиб водитель автофургона. Он защищал интересы артиста в суде. В итоге в сентябре 2020 г. совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил его статуса адвоката за нарушение этики. Спустя два года Пашаев восстановил адвокатский статус, но спустя пять дней у него вновь отозвали лицензию.
После этого стало известно, что Пашаев отправился в зону спецоперации. Он служил в 95-м стрелковом полку вместе с мужем блогера Елены Блиновской Алексеем. В июле 2024 г. Пашаев получил ранение при атаке дрона в Марьинке.