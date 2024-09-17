Против экс-адвоката Пашаева возбуждено дело о мошенничестве

Пашаев получил известность в связи с делом актера Михаила Ефремова, осужденного в 2020 г. на восемь лет колонии общего режима за совершенное в состоянии опьянения ДТП, в котором погиб водитель автофургона. Он защищал интересы артиста в суде. В итоге в сентябре 2020 г. совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил его статуса адвоката за нарушение этики. Спустя два года Пашаев восстановил адвокатский статус, но спустя пять дней у него вновь отозвали лицензию.