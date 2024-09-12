Пашаев опроверг информацию о задержании Блиновского
Мужа блогера Елены Блиновской Алексея не задерживали в зоне спецоперации. Об этом сообщил «РИА Новости» бывший адвокат Эльман Пашаев.
«Это неправда. Мы служим в одной бригаде», – сказал он.
В разговоре с «Известиями» Пашаев заявил, что Блиновский якобы больше не в розыске. Отец предпринимателя также опроверг задержание сына.
12 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что Блиновского задержали в зоне спецоперации. Подробности не приводились.
В середине июня МВД объявило предпринимателя в розыск. Весной 2023 г. Блиновский вместе с супругой стал обвиняемым по делу о неуплате налогов и легализации средств. 13 апреля 2024 г. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что он заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и решил отправиться в зону спецоперации.
Спустя несколько дней Блиновский заявил, что следователи угрожают ему расторжением контракта с оборонным ведомством, и просил помощи у главы СК Александра Бастрыкина, сообщал «Коммерсантъ». «РИА Новости» со ссылкой на источник писали, что правоохранители проверяют законность оснований для подписания контракта Блиновского с Минобороны.
Елена Блиновская находится в СИЗО. 1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение. Ей инкриминируют уклонение физического лица от уплаты налогов, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей. По информации прокуратуры, Блиновская при пособничестве своего мужа занизила доходы и базу для исчисления налогов. Блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супруги легализовали более 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций.