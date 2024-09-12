Муж Блиновской задержан в зоне спецоперации
Мужа блогера Елены Блиновской Алексея задержали в зоне спецоперации, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Блиновский задержан», – сказал собеседник агентства. Детали и причины задержания не уточнялись.
Весной 2023 г. Блиновский вместе с супругой стал обвиняемым по делу о неуплате налогов и легализации средств. 13 апреля 2024 г. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что он заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и решил отправиться в зону спецоперации.
1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Блиновской. Ей инкриминируют уклонение физического лица от уплаты налогов, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ).
По информации прокуратуры, индивидуальный предприниматель Блиновская при пособничестве своего супруга Алексея занизила доходы и базу для исчисления налогов. Блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супруги легализовали более 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций.