Сбербанк подал иск о банкротстве к мужу Блиновской Алексею
Иск поступил в суд 27 июня. Сумма исковых требований к Блиновскому составляет более 7 млн руб.
28 июня МВД объявило Блиновского в розыск. Против него возбуждено уголовное дело, статья не уточняется.
10 июня арбитражный суд Москвы отказался признавать банкротом компанию «Подари мечту», принадлежащую Блиновскому из-за отсутствия средств на финансирование процедуры банкротства.
Весной 2023 г. Блиновский вместе с супругой стал обвиняемым по делу о неуплате налогов и легализации средств. 13 апреля 2024 г. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что он заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и решил отправиться в зону спецоперации.
Спустя несколько дней мужчина заявил, что следователи угрожают ему расторжением контракта с оборонным ведомством, и просил помощи у главы СК Александра Бастрыкина. Согласно информации ряда Telegram-каналов, в настоящее время Алексей Блиновский может находиться в зоне проведения спецоперации.