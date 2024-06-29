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Сбербанк подал иск о банкротстве к мужу Блиновской Алексею

Ведомости

Сбербанк подал в арбитражный суд Ярославской области иск о банкротстве к мужу блогера Елены Блиновской Алексею, следует из картотеки суда.

Иск поступил в суд 27 июня. Сумма исковых требований к Блиновскому составляет более 7 млн руб.

28 июня МВД объявило Блиновского в розыск. Против него возбуждено уголовное дело, статья не уточняется.

10 июня арбитражный суд Москвы отказался признавать банкротом компанию «Подари мечту», принадлежащую Блиновскому из-за отсутствия средств на финансирование процедуры банкротства.

Весной 2023 г. Блиновский вместе с супругой стал обвиняемым по делу о неуплате налогов и легализации средств. 13 апреля 2024 г. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что он заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и решил отправиться в зону спецоперации.

Спустя несколько дней мужчина заявил, что следователи угрожают ему расторжением контракта с оборонным ведомством, и просил помощи у главы СК Александра Бастрыкина. Согласно информации ряда Telegram-каналов, в настоящее время Алексей Блиновский может находиться в зоне проведения спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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