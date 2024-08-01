Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Блиновской

Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. В июле 2023 г. суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской. Ее супруга Алексея МВД объявило в розыск. Согласно информации ряда Telegram-каналов, сейчас он может находиться в зоне проведения спецоперации.