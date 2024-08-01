Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Блиновской
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Елены Блиновской, сообщает пресс-служба ведомства.
Блиновская обвиняется по ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ – уклонение физлица от уплаты налогов, легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей.
Согласно сообщению прокуратуры, Блиновская, являясь индивидуальным предпринимателем, при пособничестве своего супруга Алексея занизила доходы и базу для исчисления налогов. В общей сумме она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супруги легализовали более 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций. Кроме того, Блиновская без ведома гендиректоров двух компаний неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-банк» для перевода денежных средств.
Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. В июле 2023 г. суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской. Ее супруга Алексея МВД объявило в розыск. Согласно информации ряда Telegram-каналов, сейчас он может находиться в зоне проведения спецоперации.