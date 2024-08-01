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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Блиновской

Ведомости

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Елены Блиновской, сообщает пресс-служба ведомства.

Блиновская обвиняется по ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ – уклонение физлица от уплаты налогов, легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей.

Согласно сообщению прокуратуры, Блиновская, являясь индивидуальным предпринимателем, при пособничестве своего супруга Алексея занизила доходы и базу для исчисления налогов. В общей сумме она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супруги легализовали более 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций. Кроме того, Блиновская без ведома гендиректоров двух компаний неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-банк» для перевода денежных средств.

Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. В июле 2023 г. суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской. Ее супруга Алексея МВД объявило в розыск. Согласно информации ряда Telegram-каналов, сейчас он может находиться в зоне проведения спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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