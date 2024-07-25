Дело Елены Блиновской передано в суд
Завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, Блиновская при посредничестве мужа уклонилась от уплаты 906 млн руб. налогов, а затем легализовала 716 млн руб. из этой суммы. Блиновская легализовывала деньги через две подконтрольные фирмы без ведома их генеральных директоров.
Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Уголовное дело в отношении ее супруга Алексея Блиновского выделено в отдельное производство из-за того, что он объявлен в федеральный розыск.
Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. В июле 2023 г. суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской.
Изначально Блиновская находилась под домашним арестом, но 22 января суд отправил блогера в СИЗО, поскольку та пренебрегла наложенными на нее запретами. В апреле Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 26 июля. Она пыталась оспорить это решение, аргументируя тем, что погасила более 140 млн руб. долгов по налогам, но суд принял решение оставить блогера под стражей. 24 июля ее арест был продлен до 19 августа.
Алексея Блиновского в конце июня МВД объявило в розыск. Весной он вместе с Блиновской стал обвиняемым по делу о неуплате налогов и легализации средств. Согласно информации ряда Telegram-каналов, в настоящее время он может находиться в зоне проведения спецоперации.