Мосгорсуд продлил арест Елене Блиновской
Московский городской оставил в СИЗО блогера Елену Блиновскую. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Она останется под стражей до 19 августа.
Блиновскую задержали в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. В июле 2023 г. суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской.
Изначально Блиновская находилась под домашним арестом, но 22 января суд отправил блогера в СИЗО, поскольку та пренебрегла наложенными на нее запретами. В апреле Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 26 июля. Она пыталась оспорить это решение, аргументируя тем, что погасила более 140 млн руб. долгов по налогам, но суд принял решение оставить блогера под стражей.