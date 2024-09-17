Верховный суд не стал рассматривать жалобу Галкина на статус иноагента
Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу юмориста Максима Галкина (признан в России иноагентом) на решение внести его в реестр иноагентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд отказал в передаче жалобы Галкина Максима (считается в России иноагентом) Александровича для рассмотрения в судебном заседании», – отметили в суде.
Причины этого решения не уточняются.
Галкин добивается от Минюста снятия с него статуса иноагента с мая 2023 г. В июне прошлого года Замоскворецкий районный суд отказал в удовлетворении иска. После этого Галкин обжаловал отказ в Мосгорсуде, инстанция тоже оставила решение без изменения. В мае 2024 г. жалобу артиста не удовлетворил Второй кассационный суд. В июле 2024 г. Галкин обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов в Верховном суде.
Минюст России внес Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 г. 15 сентября 2024 г. ТАСС со ссылкой на решение Мосгорсуда по апелляции на признание Галкина иноагентом сообщил, что, по данным следствия, артист участвовал в распространении материалов политической направленности в интересах иностранного источника. Кроме того, Галкин распространял недостоверные сведения о спецоперации России на Украине.
После начала спецоперации он вместе с певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль. В России ряд общественников и депутатов призывают признать иноагентом и певицу, но Минюст пока не видит оснований для этого.