Галкин отрицает свое участие в политической деятельности
Юморист Максим Галкин
Артист также назвал распоряжение Минюста России о внесении его в реестр иностранных агентов незаконным и нарушающим права и свободы.
«Внесение Галкина М. А. в список иностранных агентов является вмешательством в его право свободно выражать свое мнение, нарушает права на неприкосновенность частной жизни», – говорится в документе.
15 сентября ТАСС со ссылкой на решение Мосгорсуда по апелляции на признание Галкина иноагентом сообщил, что следствие установило, что артист участвовал в распространении материалов политической направленности в интересах иностранного источника.
Такие материалы, находящиеся в свободном доступе в интернете, поступили в Минюст осенью 2022 г. из Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ. В них Галкин также, как утверждается, распространял недостоверные сведения о спецоперации России на Украине.
Минюст России внес Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 г. После начала спецоперации он вместе с певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль. В России ряд общественников и депутатов призывают признать иноагентом и певицу, но Минюст пока не видит оснований для этого.
Галкин добивается от Минюста снятия с него статуса иноагента с мая 2023 г. В июне прошлого года Замоскворецкий районный суд отказал в удовлетворении иска. После этого Галкин обжаловал отказ в Мосгорсуде, инстанция тоже оставила решение без изменения. В мае 2024 г. жалобу артиста не удовлетворил Второй кассационный суд. В июле 2024 г. Галкин обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов в Верховном суде.