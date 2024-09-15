Суд: Максим Галкин ведет деятельность в интересах иностранного источника

Галкин добивается от Минюста снятия с него статуса иноагента с мая 2023 г. В июне прошлого года Замоскворецкий районный суд отказал в удовлетворении иска. После этого Галкин обжаловал отказ в Мосгорсуде, но инстанция тоже оставила решение без изменения. В мае 2024 г. жалобу юмориста не удовлетворил Второй кассационный суд. В июле 2024 г. Галкин обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов в Верховном суде.