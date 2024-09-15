Суд: Максим Галкин ведет деятельность в интересах иностранного источника
Следствие установило, что юморист Максим Галкин
Такие материалы, находящиеся в свободном доступе в интернете, поступили в Минюст осенью 2022 г. из Главного управления по противодействию экстремизму МВД России. «Управлением зафиксированы факты осуществления указанным лицом политической деятельности в интересах иностранного источника в связи с оказанным на него иностранным источником воздействием», – говорится в решении суда.
В обнаруженных материалах Галкин также, как утверждается, распространял недостоверные сведения о российской спецоперации на Украине.
Минюст России включил Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 г. После начала спецоперации он вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль. В России ряд общественников и депутатов призывают признать иноагентом и певицу, но Минюст пока не видит оснований для этого.
Галкин добивается от Минюста снятия с него статуса иноагента с мая 2023 г. В июне прошлого года Замоскворецкий районный суд отказал в удовлетворении иска. После этого Галкин обжаловал отказ в Мосгорсуде, но инстанция тоже оставила решение без изменения. В мае 2024 г. жалобу юмориста не удовлетворил Второй кассационный суд. В июле 2024 г. Галкин обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов в Верховном суде.