Издание «Собеседник» прекратило выпуск газеты после признания иноагентом
«Мы вынуждены приостановить выпуск всех изданий Издательского дома «Собеседник», <...> все наши сайты и соцсети, в том числе заблокированные, как минимум на два–три месяца», – сказала она. Мильчановская сообщила, что издание намерено оспорить включение в реестр иноагентов.
13 сентября Минюст добавил в список иностранных агентов ООО «Собеседник-медиа». По данным ведомства, газета распространяла недостоверную информацию о решениях органов публичной власти России и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ. Помимо этого издание выступало против спецоперации на Украине и принимало участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.