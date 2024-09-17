Суд перевел директора парка «Патриот» Ахмедова под домашний арест
Военный суд отпустил из СИЗО директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и назначил ему домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.
Ахмедов является фигурантом дела бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии запаса Павла Попова. Директор парка «Патриот» был задержан 5 августа. В тот же день суд арестовал его до 21 сентября. 6 августа он обжаловал арест.
По делу также проходит заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров. Следствие полагает, что он, Попов, Ахмедов и иные лица похитили бюджетные 30 млн руб. Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра.
Попов был арестован 29 августа на два месяца. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вину экс-замминистра не признает. По данным СК, Попов обогащался за счет парка «Патриот» в 2021-2024 гг., действуя совместно с Шестеровым и Ахмедовым. Как полагает ведомство, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка.
«РИА Новости» писали, что за время руководства Ахмедова (с октября 2021 г.) парк «Патриот» заключил 258 контрактов в качестве заказчика. В топ-5 поставщиков парка вошли АО «Мосэнергосбыт», ликвидированное ООО «Белый медведь», ООО «Инлайн Технолоджис», ООО «Мегалайн» и ООО ЧОП «Альфа-Набат». С 2015 г. «Патриот» выступил заказчиком в 1235 госконтрактах на сумму более 4,5 млрд руб.