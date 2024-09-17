Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Главу Солнцевского суда Москвы СК подозревает в мошенничестве на 103 млн рублей

Ведомости

В Следственном комитете (СК) РФ подозревает председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матету в получении от предпринимателя более 103 млн руб. за обещание повлиять на судебные решения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в суде.

По информации агентства, Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение о возбуждении дела. По версии следствия, Матета за $80 000 предложил предпринимателю содействие в принятии решения в Арбитражном суде Московской области. Однако Матета не имел возможности повлиять на решение судей, а потому не собирался предпринимать какие-либо действия. Также следствие утверждает, что глава суда пообещал бизнесмену за 24,8 млн руб. содействие в принятии решения Верховным судом, а затем предложил за дополнительные 700 000 евро посодействовать в принятии решения в правоохранительных органах. 

По информации «РИА Новости», деньги передал бизнесмен по фамилии Курко. Он же 14 июня 2024 г. в Москве, действуя под контролем правоохранительных органов, передал Матете денежные средства в размере 100 000 руб. и муляж денежных купюр. В этот же день Матета был задержан сотрудниками ФСБ России.

17 сентября против бывшего адвоката Эльмана Пашаева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он задержан в Москве. По версии следствия, в феврале 2024 г. Пашаев убедил бизнесмена Алексея Блиновского, что якобы может освободить его и его жену Елену Блиновскую от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных