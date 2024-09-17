Главу Солнцевского суда Москвы СК подозревает в мошенничестве на 103 млн рублей

По информации агентства, Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение о возбуждении дела. По версии следствия, Матета за $80 000 предложил предпринимателю содействие в принятии решения в Арбитражном суде Московской области. Однако Матета не имел возможности повлиять на решение судей, а потому не собирался предпринимать какие-либо действия. Также следствие утверждает, что глава суда пообещал бизнесмену за 24,8 млн руб. содействие в принятии решения Верховным судом, а затем предложил за дополнительные 700 000 евро посодействовать в принятии решения в правоохранительных органах.