Главу Солнцевского суда Москвы СК подозревает в мошенничестве на 103 млн рублей
В Следственном комитете (СК) РФ подозревает председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матету в получении от предпринимателя более 103 млн руб. за обещание повлиять на судебные решения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в суде.
По информации агентства, Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение о возбуждении дела. По версии следствия, Матета за $80 000 предложил предпринимателю содействие в принятии решения в Арбитражном суде Московской области. Однако Матета не имел возможности повлиять на решение судей, а потому не собирался предпринимать какие-либо действия. Также следствие утверждает, что глава суда пообещал бизнесмену за 24,8 млн руб. содействие в принятии решения Верховным судом, а затем предложил за дополнительные 700 000 евро посодействовать в принятии решения в правоохранительных органах.
По информации «РИА Новости», деньги передал бизнесмен по фамилии Курко. Он же 14 июня 2024 г. в Москве, действуя под контролем правоохранительных органов, передал Матете денежные средства в размере 100 000 руб. и муляж денежных купюр. В этот же день Матета был задержан сотрудниками ФСБ России.
17 сентября против бывшего адвоката Эльмана Пашаева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он задержан в Москве. По версии следствия, в феврале 2024 г. Пашаев убедил бизнесмена Алексея Блиновского, что якобы может освободить его и его жену Елену Блиновскую от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение.