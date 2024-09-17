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Московский суд продлил арест шестерым обвиняемым в убийстве байкера на парковке

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил содержание в СИЗО шестерым обвиняемым по делу об убийстве байкера Кирилла Ковалева из-за спора на парковке в районе Люблино, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Суд продлил арест Шахину, Низами, Бахтияру, Шохрату и Иссахану Аббасовым и Нахиду Гусейнову до 18 декабря. 22 апреля Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал двоих последних фигурантов – Исахана и Шохрата Аббасовых. По версии органов следствия, брат Шохрата Аббасова Шахин, после того как Ковалев сделал ему замечание о неправильной парковке, «демонстрировал явное неуважение к обществу, нецензурно выражался, выражал непристойное поведение». После этого он по телефону рассказал о конфликте своим родственникам, которые, приехав на место, «приняли решение совершить убийство Ковалева».

Нахид Гусейнов, по версии следствия, предоставил соучастникам автомобиль под своим управлением, на котором они скрылись в неизвестном направлении. 

Инцидент произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. Поиски нападавших продолжались два дня. 19 апреля столичная прокуратура сообщила о задержании Шахина Аббасова в Ростовской области с еще двоими соучастниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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