Московский суд продлил арест шестерым обвиняемым в убийстве байкера на парковке

Суд продлил арест Шахину, Низами, Бахтияру, Шохрату и Иссахану Аббасовым и Нахиду Гусейнову до 18 декабря. 22 апреля Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал двоих последних фигурантов – Исахана и Шохрата Аббасовых. По версии органов следствия, брат Шохрата Аббасова Шахин, после того как Ковалев сделал ему замечание о неправильной парковке, «демонстрировал явное неуважение к обществу, нецензурно выражался, выражал непристойное поведение». После этого он по телефону рассказал о конфликте своим родственникам, которые, приехав на место, «приняли решение совершить убийство Ковалева».