Московский суд продлил арест шестерым обвиняемым в убийстве байкера на парковке
Басманный суд Москвы продлил содержание в СИЗО шестерым обвиняемым по делу об убийстве байкера Кирилла Ковалева из-за спора на парковке в районе Люблино, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.
Суд продлил арест Шахину, Низами, Бахтияру, Шохрату и Иссахану Аббасовым и Нахиду Гусейнову до 18 декабря. 22 апреля Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал двоих последних фигурантов – Исахана и Шохрата Аббасовых. По версии органов следствия, брат Шохрата Аббасова Шахин, после того как Ковалев сделал ему замечание о неправильной парковке, «демонстрировал явное неуважение к обществу, нецензурно выражался, выражал непристойное поведение». После этого он по телефону рассказал о конфликте своим родственникам, которые, приехав на место, «приняли решение совершить убийство Ковалева».
Нахид Гусейнов, по версии следствия, предоставил соучастникам автомобиль под своим управлением, на котором они скрылись в неизвестном направлении.
Инцидент произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. Поиски нападавших продолжались два дня. 19 апреля столичная прокуратура сообщила о задержании Шахина Аббасова в Ростовской области с еще двоими соучастниками.