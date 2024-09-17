Китай обогнал США по росту числа обладателей активов на более $100 млн
Число людей, обладающих активами более чем на $100 млн, за последние 10 лет увеличилось на 54% до 29 350 человек. В Китае этот показатель составил 108%, в США – 81%. Об этом сообщает Henley & Partners со ссылкой на совместное с New World Weath исследование Centi-Millionaire Report 2024.
Исследователи утверждают, что КНР и США пережили «бум центимиллионеров», показав наилучшие результаты роста. По состоянию на 2024 г. верхнюю тройку лидеров списка городов, где находится наибольшее количество сверхбогатых людей заняли Нью-Йорк, область залива Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Следом идут Лондон и Пекин.
Генеральный директор Henley & Partners Юрг Штеффен сообщил, что «вялые показатели» в Европе можно объяснить медленным ростом крупных рынков в Великобритании, Германии и Франции.
«Существуют очаги динамики, при этом на небольших европейских рынках, таких как Монако, Мальта, Черногория и Польша, численность населения с доходом в сотни миллионов выросла на 75% и более. География крайнего богатства меняется. Поскольку эта группа продолжает расти и мигрировать, ее влияние на мировую экономику, политику и общество, вероятно, будет глубоким и далеко идущим», – сообщил Штеффен.
27 августа в Henley & Partners сообщили, что количество человек, имеющих криптокошельки ценностью более $1 млн, с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2024 г. увеличилось на 95%, составив 172 300 человек.