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Китай обогнал США по росту числа обладателей активов на более $100 млн

Ведомости

Число людей, обладающих активами более чем на $100 млн, за последние 10 лет увеличилось на 54% до 29 350 человек. В Китае этот показатель составил 108%, в США – 81%. Об этом сообщает Henley & Partners со ссылкой на совместное с New World Weath исследование Centi-Millionaire Report 2024.

Исследователи утверждают, что КНР и США пережили «бум центимиллионеров», показав наилучшие результаты роста. По состоянию на 2024 г. верхнюю тройку лидеров списка городов, где находится наибольшее количество сверхбогатых людей заняли Нью-Йорк, область залива Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Следом идут Лондон и Пекин.

Генеральный директор Henley & Partners Юрг Штеффен сообщил, что «вялые показатели» в Европе можно объяснить медленным ростом крупных рынков в Великобритании, Германии и Франции.

«Существуют очаги динамики, при этом на небольших европейских рынках, таких как Монако, Мальта, Черногория и Польша, численность населения с доходом в сотни миллионов выросла на 75% и более. География крайнего богатства меняется. Поскольку эта группа продолжает расти и мигрировать, ее влияние на мировую экономику, политику и общество, вероятно, будет глубоким и далеко идущим», – сообщил Штеффен.

27 августа в Henley & Partners сообщили, что количество человек, имеющих криптокошельки ценностью более $1 млн, с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2024 г. увеличилось на 95%, составив 172 300 человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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