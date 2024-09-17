Китай обогнал США по росту числа обладателей активов на более $100 млн

«Существуют очаги динамики, при этом на небольших европейских рынках, таких как Монако, Мальта, Черногория и Польша, численность населения с доходом в сотни миллионов выросла на 75% и более. География крайнего богатства меняется. Поскольку эта группа продолжает расти и мигрировать, ее влияние на мировую экономику, политику и общество, вероятно, будет глубоким и далеко идущим», – сообщил Штеффен.