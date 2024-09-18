Суд: Моргенштерн ведет политдеятельность в интересах иностранного источника
Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) был включен в реестр иностранных агентов, поскольку ведет политическую деятельность в интересах иностранного источника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мотивированное решение суда по иску о снятии с него статуса иноагента.
В материалах говорится, что артист в своем Telegram-канале дает негативную оценку решениям, которые принимают российские власти. В частности, в некоторых постах выражаются сомнения в достоверности информации от государственных органов РФ и их представителей.
При этом в иске к Минюсту Моргенштерн настаивал, что не осуществляет политическую деятельность в интересах иностранного источника, а является деятелем культуры и искусства. Рэпер обратил внимание, что никогда не состоял в партии, на госслужбе, а также не участвовал в выборах какого-либо уровня.
Моргенштерн был внесен в реестр Минюста 6 мая 2022 г. В том же месяце в суд поступил иск рэпера к Минюсту с требованием снять с него этот статус, но в июле суд отказался исключить артиста из реестра иноагентов.
После этого Моргенштерн неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. 8 сентября 2024 г. в отношении артиста было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
В СК допускали, что могут объявить рэпера в международный розыск. Но его адвокат Сергей Жорин заявил, что его подзащитного не могут выдать России, так как он находится в стране, где не существует статьи о неисполнении обязанностей иноагента.