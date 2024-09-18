Суд: Моргенштерн ведет политдеятельность в интересах иностранного источника

При этом в иске к Минюсту Моргенштерн настаивал, что не осуществляет политическую деятельность в интересах иностранного источника, а является деятелем культуры и искусства. Рэпер обратил внимание, что никогда не состоял в партии, на госслужбе, а также не участвовал в выборах какого-либо уровня.