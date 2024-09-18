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Суд: Моргенштерн ведет политдеятельность в интересах иностранного источника

Ведомости

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) был включен в реестр иностранных агентов, поскольку ведет политическую деятельность в интересах иностранного источника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мотивированное решение суда по иску о снятии с него статуса иноагента.

В материалах говорится, что артист в своем Telegram-канале дает негативную оценку решениям, которые принимают российские власти. В частности, в некоторых постах выражаются сомнения в достоверности информации от государственных органов РФ и их представителей.

При этом в иске к Минюсту Моргенштерн настаивал, что не осуществляет политическую деятельность в интересах иностранного источника, а является деятелем культуры и искусства. Рэпер обратил внимание, что никогда не состоял в партии, на госслужбе, а также не участвовал в выборах какого-либо уровня.

Моргенштерн был внесен в реестр Минюста 6 мая 2022 г. В том же месяце в суд поступил иск рэпера к Минюсту с требованием снять с него этот статус, но в июле суд отказался исключить артиста из реестра иноагентов.

После этого Моргенштерн неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. 8 сентября 2024 г. в отношении артиста было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В СК допускали, что могут объявить рэпера в международный розыск. Но его адвокат Сергей Жорин заявил, что его подзащитного не могут выдать России, так как он находится в стране, где не существует статьи о неисполнении обязанностей иноагента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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