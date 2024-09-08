Адвокат заявил о невозможности выдачи Моргенштерна России

8 сентября в отношении артиста было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (за неисполнение обязанностей иноагента). По ней исполнителю может грозить до двух лет лишения свободы. 24 июня прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Моргенштерна. Прокуратура установила, что рэпер в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжил распространять в соцсетях материалы без указания маркировки.