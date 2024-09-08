Адвокат заявил о невозможности выдачи Моргенштерна России
Адвокат рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) Сергей Жорин заявил, что его подзащитного не могут выдать России, так как он находится в стране, где не существует статьи о неисполнении обязанностей иноагента. Об этом адвокат написал в своем Telegram-канале.
Также Жорин заявил, что сторону защиты не уведомляли об уголовном деле, а также добавил, что оснований для объявления в розыск, по его мнению, нет.
«Конечно нельзя исключать, что за первым уголовным делом последует целый клубок обвинений», – сообщил Жорин.
8 сентября в отношении артиста было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (за неисполнение обязанностей иноагента). По ней исполнителю может грозить до двух лет лишения свободы. 24 июня прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Моргенштерна. Прокуратура установила, что рэпер в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжил распространять в соцсетях материалы без указания маркировки.
Рэпер был внесен в реестр Минюста 6 мая 2022 г. Моргенштерна штрафовали за отсутствие маркировки в январе 2024 г., а также в июне и ноябре 2023 г.