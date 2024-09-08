СК допустил объявление Моргенштерна в международный розыск

СК подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Моргенштерна за неисполнение обязанностей иноагента. Ранее об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах). Исполнителю может грозить до двух лет лишения свободы.