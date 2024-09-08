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СК допустил объявление Моргенштерна в международный розыск

Ведомости

Вопрос об объявлении в международный розыск рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) рассматривается следствием. Об этом сообщило Главное следственное управление СК РФ по Москве в своем Telegram-канале.

«Следствием рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск», – говорится в сообщении.

СК подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Моргенштерна за неисполнение обязанностей иноагента. Ранее об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах). Исполнителю может грозить до двух лет лишения свободы.

24 июня прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении рэпера. Прокуратура установила, что Моргенштерн в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжил распространять в соцсетях материалы без указания маркировки.

В июле Савеловский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 45 000 руб. за публикацию материалов без маркировки иностранного агента. 

Рэпер был внесен в реестр Минюста РФ 6 мая 2022 г. Его штрафовали за отсутствие маркировки в январе 2024 г., а также в июне и ноябре 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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