СК допустил объявление Моргенштерна в международный розыск
Вопрос об объявлении в международный розыск рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) рассматривается следствием. Об этом сообщило Главное следственное управление СК РФ по Москве в своем Telegram-канале.
«Следствием рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск», – говорится в сообщении.
СК подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Моргенштерна за неисполнение обязанностей иноагента. Ранее об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах). Исполнителю может грозить до двух лет лишения свободы.
24 июня прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела в отношении рэпера. Прокуратура установила, что Моргенштерн в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжил распространять в соцсетях материалы без указания маркировки.
В июле Савеловский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 45 000 руб. за публикацию материалов без маркировки иностранного агента.
Рэпер был внесен в реестр Минюста РФ 6 мая 2022 г. Его штрафовали за отсутствие маркировки в январе 2024 г., а также в июне и ноябре 2023 г.