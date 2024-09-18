В Кельне прогремел второй взрыв за неделю
Взрыв раздался перед магазином одежды LFDY на Эренштрассе в Кельне, один человек получил легкие травмы, сообщает Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на представителя полиции.
Свидетель сообщил правоохранителям об инциденте около 5:00 (6:00) 18 сентября. В здании лопнули окна, возник небольшой пожар. Обстоятельства произошедшего неясны, отмечает издание. Район оцеплен, работает полиция.
16 сентября в Кельне также был слышен взрыв – на улице Гогенцоллернринге между клубом Vanity Club Cologne и магазином Butlers. Один человек был легко ранен, его доставили в больницу. В распоряжении Kölner Stadt-Anzeiger оказались записи с камер, на которых видно, как мужчина в толстовке с капюшоном оставляет в проходе сумку и поджигает ее, после чего сумка взрывается.