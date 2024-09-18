Татьяна Бакальчук: при попытке захвата офиса Wildberries ранены трое человек

Татьяна Бакальчук: при попытке захвата офиса Wildberries ранены трое человекОсновательница маркетплейса призвала правоохранительные органы взять на контроль ситуацию
При попытке захвата офиса Wildberries в Москве ранены трое человек, сообщает основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале.
«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем», – написала она.
Бакальчук обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять на контроль эту ситуацию. Она попросила сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, которые пытались захватить офис. «Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», – добавила она.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что после стрельбы около офиса Wildberries были задержаны несколько человек. На месте работает полиция, выставлено оцепление.
18 сентября муж Татьяны Владислав Бакальчук с вооруженной охраной попытался незаконно прокинуть в офис Wildberries. Представитель компании сообщил «Ведомостям», что правоохранительные органы предприняли все необходимые меры, а ситуация стабильная. Никаких встреч с Владиславом Бакальчуком и его представителями в офисах компании не было запланировано, подчеркнули там.
Из-за стрельбы на улице рядом с офисом Wildberries студенты журфака МГУ имени Ломоносова не могли покинуть здание. Очевидцы сообщали, что мимо здания учебного заведения пронесли мужчину в крови. Позже обучающиеся разошлись по занятиям.