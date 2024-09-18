Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Татьяна Бакальчук: при попытке захвата офиса Wildberries ранены трое человек

Основательница маркетплейса призвала правоохранительные органы взять на контроль ситуацию
Ведомости

При попытке захвата офиса Wildberries в Москве ранены трое человек, сообщает основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале.

«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем», – написала она.

Бакальчук обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять на контроль эту ситуацию. Она попросила сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, которые пытались захватить офис. «Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», – добавила она.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что после стрельбы около офиса Wildberries были задержаны несколько человек. На месте работает полиция, выставлено оцепление.

18 сентября муж Татьяны Владислав Бакальчук с вооруженной охраной попытался незаконно прокинуть в офис Wildberries. Представитель компании сообщил «Ведомостям», что правоохранительные органы предприняли все необходимые меры, а ситуация стабильная. Никаких встреч с Владиславом Бакальчуком и его представителями в офисах компании не было запланировано, подчеркнули там.

Из-за стрельбы на улице рядом с офисом Wildberries студенты журфака МГУ имени Ломоносова не могли покинуть здание. Очевидцы сообщали, что мимо здания учебного заведения пронесли мужчину в крови. Позже обучающиеся разошлись по занятиям.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных