Татьяна Бакальчук: при попытке захвата офиса Wildberries ранены трое человек

18 сентября муж Татьяны Владислав Бакальчук с вооруженной охраной попытался незаконно прокинуть в офис Wildberries. Представитель компании сообщил «Ведомостям», что правоохранительные органы предприняли все необходимые меры, а ситуация стабильная. Никаких встреч с Владиславом Бакальчуком и его представителями в офисах компании не было запланировано, подчеркнули там.