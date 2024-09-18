В Wildberries заявили о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука

В Wildberries заявили о попытке незаконного проникновения Владислава БакальчукаОн сам утверждает, что стал «жертвой провокации»
В офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной, сообщил «Ведомостям» представитель компании. «Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», – сообщил он.
Позже в объединенной компании Wildberries и Russ уточнили, что Бакальчук пытался незаконно прокинуть в офис с вооруженной охраной. Обстановка в компании стабильная, она продолжает работу. Никаких встреч с Владиславом Бокальчуком и его представителями в офисах компании не было запланировано, подчеркнули там.
Сам Бакальчук сообщил «Ведомостям» через представителя, что он и его коллеги «стали жертвами» провокации. По его словам, в 12 часов в офисе в Романовом переулке должен был состояться раунд этих переговоров по строительству складов Wildberries компанией «ВБ Девелопмент». Но на входе, по утверждению Бакальчука, случился конфликт, в ходе которого «прозвучали выстрелы». «Ранен один из моих коллег», – говорит бизнесмен.
Стрельбу слышали на расположенном рядом факультете МГУ, передали корреспонденты «Ведомостей». Там была усилена охрана.
В июне Wildberries сообщил об объединении с ГК Russ с целью создания цифровой торговой платформы. В июле они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ).
После этого Владислав Бакальчук заявил о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Татьяна Бакальчук пояснила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, Владислав из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений. В конце июля Бакальчук подала иск о расторжении брака.
15 сентября «Ведомости» писали, что юридическое агентство IQ Technology, представляющее интересы Бакальчука, направило в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака RWB. Он регистрируется для «файлов изображений», коммерческого строительства, аренды веб-сервисов и прочих товаров и услуг.