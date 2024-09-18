В Wildberries заявили о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука

Сам Бакальчук сообщил «Ведомостям» через представителя, что он и его коллеги «стали жертвами» провокации. По его словам, в 12 часов в офисе в Романовом переулке должен был состояться раунд этих переговоров по строительству складов Wildberries компанией «ВБ Девелопмент». Но на входе, по утверждению Бакальчука, случился конфликт, в ходе которого «прозвучали выстрелы». «Ранен один из моих коллег», – говорит бизнесмен.