Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB

Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWBТак называется юрлицо Wildberries после объединения с ГК Russ
Юридическое агентство IQ Technology, представляющее интересы совладельца Wildberries Владислава Бакальчука (у него 1% ООО «Вайлдберриз», 99% – у его жены Татьяны), направило в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака RWB. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к совладельцу Wildberries. Заявка принята и зарегистрирована 13 сентября, следует из реестра заявок на товарные знаки Роспатента.
Товарный знак регистрируется для «файлов изображений», коммерческого строительства, аренды веб-сервисов и прочих товаров и услуг. Юристы подали заявку на регистрацию логотипа в виде квадрата, в котором размещена стилизованная пирамида фиолетового цвета на фоне розового и желтого оттенков и «словесный элемент» RWB буквами латинского алфавита (в русской транслитерации РВБ), говорится в заявке.