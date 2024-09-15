Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB

Юридическое агентство IQ Technology, представляющее интересы совладельца Wildberries Владислава Бакальчука (у него 1% ООО «Вайлдберриз», 99% – у его жены Татьяны), направило в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака RWB. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к совладельцу Wildberries. Заявка принята и зарегистрирована 13 сентября, следует из реестра заявок на товарные знаки Роспатента.