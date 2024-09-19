Кнайсль рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, проживающая в России, переехала в свой новый дом в Рязанской области. Об этом она сообщила «РИА Новости» на полях Евразийского женского форума.
«Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками. <...> Я уже переехала туда и живу там. Я буквально нуждалась в таком доме», – рассказала она.
Кнайсль добавила, что в ее деревне живут приятные люди.
Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 гг. В июле 2022 г. она покинула Австрию из-за поступающих в ее адрес угроз и уехала сначала в Ливан, поскольку знает арабский. Затем перебралась в Россию. В августе 2023 г. она рассказывала, что арендует небольшой дом в рязанской деревне Петрушово. Кнайсль уточняла, что это не постоянное место ее пребывания.
Экс-глава МИД Австрии также возглавляет созданный при Санкт-Петербургском университете центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues (G.O.R.K.I.). Она преподает юриспруденцию, а также дисциплины, посвященные рынкам нефти и газа. Причем зарплату Кнайсль получает в рублях.
Она также известна приятельскими отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2018 г. российский лидер появился на свадьбе Кнайсль и станцевал с ней. По словам экс-главы МИД Австрии, последний раз она виделась с Путиным в 2019 г.