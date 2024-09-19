Кнайсль рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области

Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 гг. В июле 2022 г. она покинула Австрию из-за поступающих в ее адрес угроз и уехала сначала в Ливан, поскольку знает арабский. Затем перебралась в Россию. В августе 2023 г. она рассказывала, что арендует небольшой дом в рязанской деревне Петрушово. Кнайсль уточняла, что это не постоянное место ее пребывания.