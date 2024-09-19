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Кнайсль рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области

Ведомости

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, проживающая в России, переехала в свой новый дом в Рязанской области. Об этом она сообщила «РИА Новости» на полях Евразийского женского форума.

«Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками. <...> Я уже переехала туда и живу там. Я буквально нуждалась в таком доме», – рассказала она.

Кнайсль добавила, что в ее деревне живут приятные люди.

Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 гг. В июле 2022 г. она покинула Австрию из-за поступающих в ее адрес угроз и уехала сначала в Ливан, поскольку знает арабский. Затем перебралась в Россию. В августе 2023 г. она рассказывала, что арендует небольшой дом в рязанской деревне Петрушово. Кнайсль уточняла, что это не постоянное место ее пребывания.

Экс-глава МИД Австрии также возглавляет созданный при Санкт-Петербургском университете центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues (G.O.R.K.I.). Она преподает юриспруденцию, а также дисциплины, посвященные рынкам нефти и газа. Причем зарплату Кнайсль получает в рублях.

Она также известна приятельскими отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2018 г. российский лидер появился на свадьбе Кнайсль и станцевал с ней. По словам экс-главы МИД Австрии, последний раз она виделась с Путиным в 2019 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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