Кнайсль заявила, что получает в России зарплату в рублях

В июле 2022 г. Кнайсль покинула Австрию из-за поступающих в ее адрес угроз. Политик уехала в Ливан, поскольку знает арабский, а затем перебралась в Россию. Сейчас она живет в рязанской деревне Петрушово. По ее словам, это не постоянное место ее пребывания, в деревне у нее арендован маленький домик.