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Политика

Кнайсль заявила, что получает в России зарплату в рублях

Ведомости

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, проживающая в России, получает зарплату в рублях. Об этом она сообщила в разговоре с ТАСС, отвечая на вопрос о курсе доллара и евро.

«Я слежу за этим, но в [Санкт-Петербургском государственном] университете я получаю зарплату в рублях. Меня это касается в меньшей степени, потому что я больше не имею никакого отношения к Европейскому союзу», – сказала Кнайсль.

Бывший министр иностранных дел Австрии возглавила созданный при Санкт-Петербургском университете центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues (G.O.R.K.I.). Там она преподает юриспруденцию, а также дисциплины, посвященные рынкам нефти и газа.

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В июле 2022 г. Кнайсль покинула Австрию из-за поступающих в ее адрес угроз. Политик уехала в Ливан, поскольку знает арабский, а затем перебралась в Россию. Сейчас она живет в рязанской деревне Петрушово. По ее словам, это не постоянное место ее пребывания, в деревне у нее арендован маленький домик.

С 2017 по 2019 г. Кнайсль возглавляла МИД Австрии. В 2021 г. она вошла в совет директоров «Роснефти» как независимый директор, но в мае 2023 г. из-за давления депутатов Европарламента ушла в отставку. 

Политик также известна приятельскими отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2018 г. российский лидер появился на свадьбе Кнайсль и станцевал с ней. По словам экс-главы МИД Австрии, последний раз она виделась с Путиным в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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