Кнайсль заявила, что получает в России зарплату в рублях
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, проживающая в России, получает зарплату в рублях. Об этом она сообщила в разговоре с ТАСС, отвечая на вопрос о курсе доллара и евро.
«Я слежу за этим, но в [Санкт-Петербургском государственном] университете я получаю зарплату в рублях. Меня это касается в меньшей степени, потому что я больше не имею никакого отношения к Европейскому союзу», – сказала Кнайсль.
Бывший министр иностранных дел Австрии возглавила созданный при Санкт-Петербургском университете центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues (G.O.R.K.I.). Там она преподает юриспруденцию, а также дисциплины, посвященные рынкам нефти и газа.
С 2017 по 2019 г. Кнайсль возглавляла МИД Австрии. В 2021 г. она вошла в совет директоров «Роснефти» как независимый директор, но в мае 2023 г. из-за давления депутатов Европарламента ушла в отставку.
Политик также известна приятельскими отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2018 г. российский лидер появился на свадьбе Кнайсль и станцевал с ней. По словам экс-главы МИД Австрии, последний раз она виделась с Путиным в 2019 г.