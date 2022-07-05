Экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула страну из-за угроз

10 февраля, до начала специальной военной операции России на Украине, Кнайсль заявила, что высказывания президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 г. касаемо новой холодной волны были правдивыми. «Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», — сказала она агентству «РИА Новости».