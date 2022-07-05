Экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула страну из-за угроз
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула страну из-за поступающих в ее адрес угроз убийством, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на политика.
О своем отъезде Кнайсль рассказала журналисту издания в сообщениях WhatsApp. Она отметила, что сейчас не дает интервью.
The Washington Post уточняет, что «Партия свободы», которая привела Кнайсль в правительство, установила «особенно теплые отношения с Кремлем». Члены партии якобы ездили в 2017 г. в Крым вопреки тому, что США и Евросоюз не признали вхождение Крыма в состав России и ввели санкции.
10 февраля, до начала специальной военной операции России на Украине, Кнайсль заявила, что высказывания президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 г. касаемо новой холодной волны были правдивыми. «Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», — сказала она агентству «РИА Новости».
После начала спецоперации депутаты Европарламента потребовали от бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера и Кнайсль покинуть совет директоров «Роснефти» в связи с тем, что она является российской госкомпанией. В противном случае против них грозили ввести персональные санкции. 23 мая Кнайсль ушла в отставку с поста члена совета директоров энергетической компании.