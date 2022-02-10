Экс-глава МИД Австрии заявила о правдивости слов Путина на Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 г. Первые 30 лет в ней участвовали в основном страны Организации Североатлантического договора, а с 1990-х гг. к мероприятию присоединились представители России, Китая, Японии, Индии и других стран. Председатель конференции Вольфганг Ишингер ранее заявил, что в 2022 г. одной из тем конференции станет европейская политика безопасности и обороны. Москва в этом году участвовать во встрече не будет.