Газета
Политика

Экс-глава МИД Австрии заявила о правдивости слов Путина на Мюнхенской конференции

Ведомости

Высказывания президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 г. оказались правдивыми, заявила Карин Кнайсль, которая с декабря 2017 по июнь 2019 г. была министром иностранных дел Австрии.

Экс-политик пояснила, что речь в то время шла о скором наступлении новой «холодной войны». Недавно Кнайсль пересмотрела выступление Путина на мероприятии.

«Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», — сказала она агентству «РИА Новости».

В своей Мюнхенской речи в 2007 г. Путин высказался о текущей международной политике. В частности, он выразил опасения в связи с действиями США и расширением НАТО на восток. Кроме того, российский президент высказался о недопустимости «однополярного мира», где есть «один суверен».

Эту тему Путин вновь поднял в конце прошлого года. Он заявил, что США стоят у России «на пороге» со своими ракетами и отступать уже некуда. В связи с этим глава государства потребовал от Вашингтона и НАТО предоставления юридически закрепленных гарантий безопасности. 17 декабря Министерство иностранных дел направило западным партнерам предложения, которые предусматривают прежде всего отказ НАТО от расширения на восток, ближе к российским границам, и от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории военного блока.

Ответ на документы был получен 26 января. Текст официально не публиковался по просьбе западных стран, однако Путин сказал, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России.

27 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил текущую ситуацию в мире с «холодной войной». Процессы, которые начались в мире в 2014 г. в связи с ситуацией на Украине и отделением от нее Крыма, привели к напряженности в мире, сказал он журналистам.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 г. Первые 30 лет в ней участвовали в основном страны Организации Североатлантического договора, а с 1990-х гг. к мероприятию присоединились представители России, Китая, Японии, Индии и других стран. Председатель конференции Вольфганг Ишингер ранее заявил, что в 2022 г. одной из тем конференции станет европейская политика безопасности и обороны. Москва в этом году участвовать во встрече не будет.

Ранее по теме: Путин призвал МИД добиться от США и НАТО гарантий безопасности

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных