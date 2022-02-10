Экс-глава МИД Австрии заявила о правдивости слов Путина на Мюнхенской конференции
Высказывания президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 г. оказались правдивыми, заявила Карин Кнайсль, которая с декабря 2017 по июнь 2019 г. была министром иностранных дел Австрии.
Экс-политик пояснила, что речь в то время шла о скором наступлении новой «холодной войны». Недавно Кнайсль пересмотрела выступление Путина на мероприятии.
«Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», — сказала она агентству «РИА Новости».
В своей Мюнхенской речи в 2007 г. Путин высказался о текущей международной политике. В частности, он выразил опасения в связи с действиями США и расширением НАТО на восток. Кроме того, российский президент высказался о недопустимости «однополярного мира», где есть «один суверен».
Эту тему Путин вновь поднял в конце прошлого года. Он заявил, что США стоят у России «на пороге» со своими ракетами и отступать уже некуда. В связи с этим глава государства потребовал от Вашингтона и НАТО предоставления юридически закрепленных гарантий безопасности. 17 декабря Министерство иностранных дел направило западным партнерам предложения, которые предусматривают прежде всего отказ НАТО от расширения на восток, ближе к российским границам, и от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории военного блока.
Ответ на документы был получен 26 января. Текст официально не публиковался по просьбе западных стран, однако Путин сказал, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России.
27 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил текущую ситуацию в мире с «холодной войной». Процессы, которые начались в мире в 2014 г. в связи с ситуацией на Украине и отделением от нее Крыма, привели к напряженности в мире, сказал он журналистам.
Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 г. Первые 30 лет в ней участвовали в основном страны Организации Североатлантического договора, а с 1990-х гг. к мероприятию присоединились представители России, Китая, Японии, Индии и других стран. Председатель конференции Вольфганг Ишингер ранее заявил, что в 2022 г. одной из тем конференции станет европейская политика безопасности и обороны. Москва в этом году участвовать во встрече не будет.