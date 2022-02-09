Газета
Политика

Официальные представители России не примут участия в Мюнхенской конференции

Ведомости

Официальные лица России не планируют в этом году принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Официальные российские лица в предстоящем 18–20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности по различным причинам участия принимать не будут», — пояснила Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что в последние годы конференция трансформируется в «сугубо трансатлантический форум», утрачивая инклюзивность и объективность. По ее словам, интерес Москвы к конференции «заметно упал», похожие чувства испытывают и «в других незападных столицах».

В конце января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что президент Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции. Таким образом он ответил на вопрос, есть ли в графике главы государства время для полета в Баварию. Ожидается, что США будет представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, немецкую делегацию возглавит канцлер Олаф Шольц. Также ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского, однако глава МИД республики Дмитрий Кулеба уточнил, что окончательное решение еще не принято.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 г. Первые 30 лет в ней участвовали в основном страны Организации Североатлантического договора, а с 1990-х гг. начали участвовать представители России, Китая, Японии, Индии и других стран. Председатель конференции Вольфганг Ишингер ранее заявил, что в 2022 г. одной из тем конференции станет европейская политика безопасности и обороны.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных