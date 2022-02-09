Официальные представители России не примут участия в Мюнхенской конференции
Официальные лица России не планируют в этом году принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Официальные российские лица в предстоящем 18–20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности по различным причинам участия принимать не будут», — пояснила Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что в последние годы конференция трансформируется в «сугубо трансатлантический форум», утрачивая инклюзивность и объективность. По ее словам, интерес Москвы к конференции «заметно упал», похожие чувства испытывают и «в других незападных столицах».
В конце января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что президент Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции. Таким образом он ответил на вопрос, есть ли в графике главы государства время для полета в Баварию. Ожидается, что США будет представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, немецкую делегацию возглавит канцлер Олаф Шольц. Также ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского, однако глава МИД республики Дмитрий Кулеба уточнил, что окончательное решение еще не принято.
Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 г. Первые 30 лет в ней участвовали в основном страны Организации Североатлантического договора, а с 1990-х гг. начали участвовать представители России, Китая, Японии, Индии и других стран. Председатель конференции Вольфганг Ишингер ранее заявил, что в 2022 г. одной из тем конференции станет европейская политика безопасности и обороны.