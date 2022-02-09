Официальные представители России не примут участия в Мюнхенской конференции

В конце января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что президент Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции. Таким образом он ответил на вопрос, есть ли в графике главы государства время для полета в Баварию. Ожидается, что США будет представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, немецкую делегацию возглавит канцлер Олаф Шольц. Также ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского, однако глава МИД республики Дмитрий Кулеба уточнил, что окончательное решение еще не принято.