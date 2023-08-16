Карин Кнайсль заявила, что для нее рязанская деревня лучше Мальдив

Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 г. В 2021 г. она вошла в совет директоров «Роснефти» как независимый директор. Однако после начала спецоперации РФ на Украине депутаты Европарламента потребовали от бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера и Кнайсль покинуть совет директоров «Роснефти». В противном случае против них грозили ввести персональные санкции. 23 мая 2022 г. вслед за Шрёдером Кнайсль ушла в отставку.