ФСБ прекратила работу канала нелегальной миграции из Африки в Европу

В ФСБ считают, что члены группы за деньги помогали африканцам въехать в Россию и проследовать из нее дальше в Евросоюз. По информации ведомства, транзит был организован с использованием схем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа граждан РФ, с последующим получением разрешения на временное пребывание и иных документов регистрации. С 2021 г. ОПГ заработала не менее 60 млн руб., сообщает ведомство. Организатором ОПГ, по версии ФСБ, являлся гражданин Нигерии, занимающий должность старшего преподавателя инженерной академии РУДН им. Патриса Лумумбы. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает ФСБ, пятеро участников ОПГ задержаны и им избраны меры пресечения.