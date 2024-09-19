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ФСБ прекратила работу канала нелегальной миграции из Африки в Европу

Ведомости

ФСБ задержала пятерых участников и организатора преступной группировки, которая содействовала транзиту через Россию в ЕС выходцев из африканских стран. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественной связи (ЦОС).

В ФСБ считают, что члены группы за деньги помогали африканцам въехать в Россию и проследовать из нее дальше в Евросоюз. По информации ведомства, транзит был организован с использованием схем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа граждан РФ, с последующим получением разрешения на временное пребывание и иных документов регистрации. С 2021 г. ОПГ заработала не менее 60 млн руб., сообщает ведомство. Организатором ОПГ, по версии ФСБ, являлся гражданин Нигерии, занимающий должность старшего преподавателя инженерной академии РУДН им. Патриса Лумумбы. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает ФСБ, пятеро участников ОПГ задержаны и им избраны меры пресечения.

22 августа Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО преподавателя Российского университета дружбы народов (РУДН) Экпободо Оввигхо Раймонду за организацию незаконной миграции. Обвиняемый и его сообщники искали граждан России и иностранцев, готовых вступить в фиктивный брак за материальное вознаграждение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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