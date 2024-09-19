В Ливане запретили проносить пейджеры и рации в самолет

Вторая волна взрывов произошла 18 сентября. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства. Число погибших выросло уже до 32 человек, включая девятерых бойцов группировки «Хезболла». Ранения получили тысячи людей, сообщили в ливанской минздраве, передает Al Jazeera. Издание отмечает, что в первый день взорвалось около 4000 пейджеров, а во второй день сдетонировало еще больше устройств, включая рации, мобильные телефоны, ноутбуки и даже солнечные батареи.