В Ливане запретили проносить пейджеры и рации в самолет

В Ливане запретили проносить пейджеры и рации в самолетВ стране дважды массово взрывались средства связи, в результате погибли более 30 человек
Генеральный директор гражданской авиации Ливана подписал директиву, запрещающую брать на борт самолета пейджеры и рации. Об этом сообщает агентство NNA.
Запрет распространяется как на багаж, так и на ручную кладь и грузы, провозимые через международный аэропорт в Бейруте. Правило будет действовать до дальнейшего уведомления. Любые обнаруженные устройства будут конфискованы.
За последние два дня в Ливане дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. Погибли 12 человек, пострадали более 4000.
Вторая волна взрывов произошла 18 сентября. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства. Число погибших выросло уже до 32 человек, включая девятерых бойцов группировки «Хезболла». Ранения получили тысячи людей, сообщили в ливанской минздраве, передает Al Jazeera. Издание отмечает, что в первый день взорвалось около 4000 пейджеров, а во второй день сдетонировало еще больше устройств, включая рации, мобильные телефоны, ноутбуки и даже солнечные батареи.
Reuters со ссылкой на источник писало, что взрывчатку в гаджеты могла заложить израильская разведка «Моссад». По данным агентства, за несколько месяцев до взрывов в Ливан были поставлены 5000 пейджеров. По данным The Wall Street Journal, «Хезболла» получила партию новых пейджеров за несколько дней до взрывов.