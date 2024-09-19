Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В Ливане запретили проносить пейджеры и рации в самолет

В стране дважды массово взрывались средства связи, в результате погибли более 30 человек
Ведомости

Генеральный директор гражданской авиации Ливана подписал директиву, запрещающую брать на борт самолета пейджеры и рации. Об этом сообщает агентство NNA.

Запрет распространяется как на багаж, так и на ручную кладь и грузы, провозимые через международный аэропорт в Бейруте. Правило будет действовать до дальнейшего уведомления. Любые обнаруженные устройства будут конфискованы.

За последние два дня в Ливане дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. Погибли 12 человек, пострадали более 4000. 

Вторая волна взрывов произошла 18 сентября. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства. Число погибших выросло уже до 32 человек, включая девятерых бойцов группировки «Хезболла». Ранения получили тысячи людей, сообщили в ливанской минздраве, передает Al Jazeera. Издание отмечает, что в первый день взорвалось около 4000 пейджеров, а во второй день сдетонировало еще больше устройств, включая рации, мобильные телефоны, ноутбуки и даже солнечные батареи.

Reuters со ссылкой на источник писало, что взрывчатку в гаджеты могла заложить израильская разведка «Моссад». По данным агентства, за несколько месяцев до взрывов в Ливан были поставлены 5000 пейджеров. По данным The Wall Street Journal, «Хезболла» получила партию новых пейджеров за несколько дней до взрывов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных