NYT: Израиль создал подставную компанию для сборки пейджеров со взрывчаткой
Израиль долго готовил операцию в Ливане, для этого была создана подставная компания в Европе по производству пейджеров со взрывчаткой. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Речь идет о венгерской BAC Consulting, которая выдавала себя за международную компанию и заключила контракт с тайваньской Gold Apollo на сборку устройств. Утверждается, что компания якобы была «частью израильского фронта». Были созданы как минимум еще две подставные компании, чтобы скрыть участие израильской разведки.
BAC производила обычные пейджеры для всех клиентов, кроме «Хезболлы». Гаджеты, поставляемые в Ливан, содержали батареи, начиненные взрывчаткой, говорят собеседники газеты. Пейджеры начали ввозить в Ливан летом 2022 г. небольшими партиями, но производство нарастили после того, как лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил о незащищенности мобильных телефонов и запретил их на встречах группировки.
По словам представителей американской разведки, в страну было поставлено тысячи пейджеров, их раздали бойцам «Хезболлы» и союзникам. Чтобы устройства сдетонировали, Израиль отправил на них сообщение на арабском языке, которое якобы было от высшего руководства группировки.
За последние два дня в Ливане дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. Погибли 12 человек, пострадали более 4000.
Вторая волна взрывов произошла 18 сентября. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства. Погибли как минимум 20 человек, включая девятерых бойцов группировки «Хезболла». Ранения получили более 450 человек.
Reuters со ссылкой на источник писало, что взрывчатку в гаджеты могла заложить израильская разведка «Моссад». По данным агентства, за несколько месяцев до взрывов в Ливан были поставлены 5000 пейджеров. По данным The Wall Street Journal, «Хезболла» получила партию новых пейджеров за несколько дней до взрывов.