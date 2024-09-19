NYT: Израиль создал подставную компанию для сборки пейджеров со взрывчаткой

Речь идет о венгерской BAC Consulting, которая выдавала себя за международную компанию и заключила контракт с тайваньской Gold Apollo на сборку устройств. Утверждается, что компания якобы была «частью израильского фронта». Были созданы как минимум еще две подставные компании, чтобы скрыть участие израильской разведки.