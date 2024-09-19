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Харви Вайнштейн не признал вины по дополнительному обвинению

Ведомости

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн не признал себя виновным по новому обвинению в сексуальных преступлениях, которое было предъявлено ему на прошлой неделе в Нью-Йорке. Об этом пишет Variety.

Подробности нового обвинения не разглашаются, но, по словам окружного прокурора Манхэттена Элвина Л. Брэгга-младшего, он обвиняется в сексуальном насилии над женщиной в одном из отелей Нижнего Манхэттена в период с 29 апреля по 6 мая 2006 г.

«Наша фирма представляет интересы Джейн Доу, чьи показания в суде присяжных легли в основу нового обвинительного заключения против Харви Вайнштейна. Мистеру Вайнштейну предъявлено одно обвинение в преступном сексуальном акте первой степени. Мисс Доу ранее не рассказывала об этой истории публично и не хочет быть идентифицированной в данный момент. Она будет полностью готова рассказать свою правду на суде, чтобы привлечь мистера Вайнштейна к ответственности перед судом присяжных», – заявил адвокат Линдси Голдбрум из Outten & Golden LLP.

Экземплификант «Джейн Доу» используется в США и Великобритании, когда настоящее имя конкретной женщины не установлено или намеренно скрывается. Для мужчин традиционно используется сочетание «Джон Доу».

Бывший кинопродюсер впервые появился в суде Манхэттена после перенесенной на прошлой неделе операции на сердце. Охранники привезли его в инвалидном кресле. По словам его адвоката, новое обвинение могло быть предъявлено потому что «нынешнее дело развалилось».

Скандал, связанный с голливудским продюсером, разгорелся в 2017 г. после публикации The New York Times, в которой он обвинялся в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. Издание утверждало, что продюсер на протяжении 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании. После этого более 100 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, открыто обвинили Вайнштейна. Одним из последствий ситуации стало появление движения #MeToo, участницы которого рассказывают о пережитом сексуальном насилии. В марте 2020 г. Вайнштейн был приговорен к 23 годам лишения свободы. Манхэттенский суд присяжных признал его виновным в изнасиловании актрисы в 2013 г. и в принуждении к действиям сексуального характера бывшей помощницы продюсера в 2006 г. Вайнштейн вину не признал.

В апреле 2024 г. Апелляционный суд Нью-Йорка отменил 23-летний обвинительный приговор Вайнштейну за изнасилование, который был вынесен после вердикта Манхэттенского суда присяжных. Судья предыдущей инстанции якобы предвзято отнесся к Вайнштейну и позволил женщинам давать показания по обвинениям, которые не были частью уголовного дела. Таким образом, дело было отправлено на новое судебное разбирательство, а Вайнштейн продолжил находиться в тюрьме за совершение других преступлений. О новом обвинении стало известно 12 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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