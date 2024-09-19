Харви Вайнштейн не признал вины по дополнительному обвинению

Скандал, связанный с голливудским продюсером, разгорелся в 2017 г. после публикации The New York Times, в которой он обвинялся в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. Издание утверждало, что продюсер на протяжении 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании. После этого более 100 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, открыто обвинили Вайнштейна. Одним из последствий ситуации стало появление движения #MeToo, участницы которого рассказывают о пережитом сексуальном насилии. В марте 2020 г. Вайнштейн был приговорен к 23 годам лишения свободы. Манхэттенский суд присяжных признал его виновным в изнасиловании актрисы в 2013 г. и в принуждении к действиям сексуального характера бывшей помощницы продюсера в 2006 г. Вайнштейн вину не признал.