Харви Вайнштейн не признал вины по дополнительному обвинению
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн не признал себя виновным по новому обвинению в сексуальных преступлениях, которое было предъявлено ему на прошлой неделе в Нью-Йорке. Об этом пишет Variety.
Подробности нового обвинения не разглашаются, но, по словам окружного прокурора Манхэттена Элвина Л. Брэгга-младшего, он обвиняется в сексуальном насилии над женщиной в одном из отелей Нижнего Манхэттена в период с 29 апреля по 6 мая 2006 г.
«Наша фирма представляет интересы Джейн Доу, чьи показания в суде присяжных легли в основу нового обвинительного заключения против Харви Вайнштейна. Мистеру Вайнштейну предъявлено одно обвинение в преступном сексуальном акте первой степени. Мисс Доу ранее не рассказывала об этой истории публично и не хочет быть идентифицированной в данный момент. Она будет полностью готова рассказать свою правду на суде, чтобы привлечь мистера Вайнштейна к ответственности перед судом присяжных», – заявил адвокат Линдси Голдбрум из Outten & Golden LLP.
Экземплификант «Джейн Доу» используется в США и Великобритании, когда настоящее имя конкретной женщины не установлено или намеренно скрывается. Для мужчин традиционно используется сочетание «Джон Доу».
Бывший кинопродюсер впервые появился в суде Манхэттена после перенесенной на прошлой неделе операции на сердце. Охранники привезли его в инвалидном кресле. По словам его адвоката, новое обвинение могло быть предъявлено потому что «нынешнее дело развалилось».
Скандал, связанный с голливудским продюсером, разгорелся в 2017 г. после публикации The New York Times, в которой он обвинялся в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин. Издание утверждало, что продюсер на протяжении 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании. После этого более 100 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, открыто обвинили Вайнштейна. Одним из последствий ситуации стало появление движения #MeToo, участницы которого рассказывают о пережитом сексуальном насилии. В марте 2020 г. Вайнштейн был приговорен к 23 годам лишения свободы. Манхэттенский суд присяжных признал его виновным в изнасиловании актрисы в 2013 г. и в принуждении к действиям сексуального характера бывшей помощницы продюсера в 2006 г. Вайнштейн вину не признал.
В апреле 2024 г. Апелляционный суд Нью-Йорка отменил 23-летний обвинительный приговор Вайнштейну за изнасилование, который был вынесен после вердикта Манхэттенского суда присяжных. Судья предыдущей инстанции якобы предвзято отнесся к Вайнштейну и позволил женщинам давать показания по обвинениям, которые не были частью уголовного дела. Таким образом, дело было отправлено на новое судебное разбирательство, а Вайнштейн продолжил находиться в тюрьме за совершение других преступлений. О новом обвинении стало известно 12 сентября.