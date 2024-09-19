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Путин присвоил звание заслуженной артистки Оксане Федоровой

Ведомости

Телеведущей Оксане Федоровой присвоили звание заслуженной артистки России, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Звание было присвоено за «заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность». 

Федорова родилась 17 декабря 1977 г. В 1999 г. стала победительницей конкурса «Мисс Санкт-Петербург», в 2001 г. – «Мисс Россия», в 2002 г. – «Мисс Вселенная». Впоследствии телеведущую лишили титула «Мисс Вселенная». По официальным данным, это произошло по причине несоблюдения условий контракта.

Является президентом «Благотворительного фонда Оксаны Федоровой». Согласно информации на сайте, миссия фонда – создание и продвижение культурно-просветительских программ и проектов в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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