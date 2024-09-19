Путин присвоил звание заслуженной артистки Оксане Федоровой
Телеведущей Оксане Федоровой присвоили звание заслуженной артистки России, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
Звание было присвоено за «заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».
Федорова родилась 17 декабря 1977 г. В 1999 г. стала победительницей конкурса «Мисс Санкт-Петербург», в 2001 г. – «Мисс Россия», в 2002 г. – «Мисс Вселенная». Впоследствии телеведущую лишили титула «Мисс Вселенная». По официальным данным, это произошло по причине несоблюдения условий контракта.
Является президентом «Благотворительного фонда Оксаны Федоровой». Согласно информации на сайте, миссия фонда – создание и продвижение культурно-просветительских программ и проектов в России.