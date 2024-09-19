Суд во Львове продлил содержание под стражей подозреваемому в убийстве Фарион
Суд во Львове продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион до 26 января 2025 г. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Подозреваемый останется под стражей без права внесения залога.
Вечером 19 июля на улице Масарика во Львове в Фарион выстрелил неизвестный. С огнестрельным ранением в голову экс-депутата Рады доставили в больницу, где она скончалась. В качестве двух основных версий убийства Фарион следствие рассматривает личную неприязнь и ее общественно-политическую деятельность.
25 июля подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре. Им оказался 18-летний молодой человек. По данным МВД Украины, он готовился к преступлению не менее двух месяцев. В частности, в мае купил одежду, в которой он был во время совершения преступления, а также арендовал не менее трех квартир во Львове.