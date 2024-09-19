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Суд во Львове продлил содержание под стражей подозреваемому в убийстве Фарион

Ведомости

Суд во Львове продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион до 26 января 2025 г. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Подозреваемый останется под стражей без права внесения залога.

Вечером 19 июля на улице Масарика во Львове в Фарион выстрелил неизвестный. С огнестрельным ранением в голову экс-депутата Рады доставили в больницу, где она скончалась. В качестве двух основных версий убийства Фарион следствие рассматривает личную неприязнь и ее общественно-политическую деятельность.

25 июля подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре. Им оказался 18-летний молодой человек. По данным МВД Украины, он готовился к преступлению не менее двух месяцев. В частности, в мае купил одежду, в которой он был во время совершения преступления, а также арендовал не менее трех квартир во Львове.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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