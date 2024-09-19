Комик Дмитрий Гаврилов стал фигурантом дела о фейках о ВС России

Согласно судебному постановлению, Гаврилов «публично культивирует аутоагрессию у русскоязычной аудитории путем внушения мысли о том, что русские – это оккупанты и агрессоры». Отмечается также, что стендап-комик «демонстрирует образ русского человека с низким уровнем культуры общения, часто употребляя в речи нецензурную лексику, жаргонную и общепросторечную лексику». В выступлении комика также создается отрицательный образ русского офицера.