Комик Дмитрий Гаврилов стал фигурантом дела о фейках о ВС России
Административное дело о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) было возбуждено в отношении стендап-комика Дмитрия Гаврилова из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Нижегородского районного суда.
10 сентября на сайте суда сообщалось, что Гаврилов был арестован на 13 суток по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). 20 января 2023 г. на YouTube был опубликован видеоролик Гаврилова, в котором «содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения, принадлежности к социальной группе».
Согласно судебному постановлению, Гаврилов «публично культивирует аутоагрессию у русскоязычной аудитории путем внушения мысли о том, что русские – это оккупанты и агрессоры». Отмечается также, что стендап-комик «демонстрирует образ русского человека с низким уровнем культуры общения, часто употребляя в речи нецензурную лексику, жаргонную и общепросторечную лексику». В выступлении комика также создается отрицательный образ русского офицера.
«И шутовская одежда, и речь стендап-комика, насыщенная непотребными словечками, в глазах зрителя унижает русского офицера», – говорится в постановлении.
Гаврилов признал вину и раскаялся, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале «Оперативные сводки». По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», комик приехал в Россию для тура, первое выступление должно было пройти 8 сентября. Его выступления отменены в Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.