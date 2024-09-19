Суд продлил арест подозреваемому в подрыве автомобиля в Москве

Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали владелец машины и его супруга. Серебряков, подозреваемый в подрыве, успел перебраться в Турцию. Позже его задержала турецкая полиция.