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Суд продлил арест подозреваемому в подрыве автомобиля в Москве

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест подозреваемым по делу о подрыве автомобиля в столице, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции города.

Арест Евгения Серебрякова был продлен до 24 октября.

Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали владелец машины и его супруга. Серебряков, подозреваемый в подрыве, успел перебраться в Турцию. Позже его задержала турецкая полиция.

26 июля ему было предъявлено обвинение. Серебряков заявил, что за подрыв автомобиля украинский куратор обещал ему от $10 000 до $20 000. 27 июля Следственный комитет (СК) России сообщил, что Серебряков частично признал вину во время допроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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