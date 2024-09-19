Суд продлил арест подозреваемому в подрыве автомобиля в Москве
Замоскворецкий суд Москвы продлил арест подозреваемым по делу о подрыве автомобиля в столице, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции города.
Арест Евгения Серебрякова был продлен до 24 октября.
Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали владелец машины и его супруга. Серебряков, подозреваемый в подрыве, успел перебраться в Турцию. Позже его задержала турецкая полиция.
26 июля ему было предъявлено обвинение. Серебряков заявил, что за подрыв автомобиля украинский куратор обещал ему от $10 000 до $20 000. 27 июля Следственный комитет (СК) России сообщил, что Серебряков частично признал вину во время допроса.