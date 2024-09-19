СК потребовал ареста 27 задержанных после стрельбы возле офиса Wildberries
Следственный комитет потребовал отправить под стражу 27 человек, задержанных после стрельбы возле офиса Wildberries в Москве, сообщил журналистам участник процесса. Басманный суд Москвы арестовал первого участника перестрелки.
18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries, заявила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук. Двое охранников погибли при стрельбе в офисе, расположенном в бизнес-центре «Романов двор». Бакальчук обвинила в произошедшем сооснователя площадки, своего супруга Владислава Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной.
Сам Бакальчук заявил о попытке нападения на него и команду, когда они якобы приехали в офис маркетплейса «на переговоры по остановке строительства складов». В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с Бакальчуком и его представителями в офисах компании запланировано не было.
СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного рядом статей: убийство, покушение на убийство двух и более лиц, незаконное хранение огнестрельного оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправство. 19 сентября представитель Владислава Бакальчука сообщил «Ведомостям», что тот задержан на 48 часов. Если вину Бакальчука докажут в суде по существу, ему грозит наказание до пожизненного лишения свободы.