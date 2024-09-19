Суд изберет меру пресечения Владиславу Бакальчуку 20 сентября
Басманный суд Москвы изберет меру пресечения сооснователю маркетплейса Wildberries Владиславу Бакальчуку 20 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. На 22:40 мск Бакальчука в суд еще не доставили, сообщили «Ведомостям» два источника.
Согласно УПК, следствие может обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в течение 48 часов после задержания или попросить продлить срок задержания еще на 72 часа.
СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного рядом статей: убийство, покушение на убийство двух и более лиц, незаконное хранение огнестрельного оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправство.
18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries, заявила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук. Двое охранников погибли при стрельбе в офисе, расположенном в бизнес-центре «Романов двор». Бакальчук обвинила в произошедшем своего супруга Владислава Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной.
Сам Бакальчук заявил о попытке нападения на него и команду, когда они якобы приехали в офис маркетплейса «на переговоры по остановке строительства складов». В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с Бакальчуком и его представителями в офисах компании запланировано не было.