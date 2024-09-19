Шесть фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries арестованы

Шесть фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries арестованыВсего обвинения предъявлены 33 задержанным
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения шести фигурантам дела о нападении на офис Wildberries, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
Под стражу заключили Сайфулаева А.А., Коноплева И.С., Нурматова М.Х., Канаева Р.М., Ефремова А.В. и Мажиева М.Х. Они арестованы до 18 ноября.
18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries, заявила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук. Двое охранников погибли при стрельбе в офисе, расположенном в бизнес-центре «Романов двор». Бакальчук обвинила в произошедшем сооснователя площадки, своего супруга Владислава Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной.
Сам Бакальчук заявил о попытке нападения на него и команду, когда они якобы приехали в офис маркетплейса «на переговоры по остановке строительства складов». В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с Бакальчуком и его представителями в офисах компании запланировано не было.
Суд изберет меру пресечения Бакальчуку 20 сентября. По факту стрельбы возле офиса Wildberries в Москве обвинения предъявлены 33 задержанным.