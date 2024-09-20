В США арестовали россиянина по делу о незаконных поставках электроники
Суд во Флориде постановил арестовать и доставить в Вашингтон россиянина Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках микроэлектроники двойного назначения в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Тодда Алана Фостера.
«Сегодня состоялось слушание, и судья распорядился взять Дениса под стражу и доставить в Вашингтон, где по этому делу были предъявлены обвинения», – рассказал он.
Дата следующих слушаний, которые состоятся в Вашингтоне, пока не назначена.
16 сентября минюст США сообщил о задержании Постового. 44-летний россиянин проживал в городе Сарасота (штат Флорида). По данным американских властей, как минимум с февраля 2022 г. он якобы закупал и незаконно экспортировал из США в Россию микроэлектронику двойного назначения, которую в том числе можно использовать при производстве беспилотников. Закупка компонентов происходила через сеть компаний в России, Гонконге и др. Поставки шли через промежуточные пункты назначения, включая Гонконг, Швейцарию и др.
Посольство РФ в США сообщило, что направило запрос о местонахождении россиянина. Там добавили, что намерены связаться с соотечественником и оказать ему необходимое консульско-правовое содействие.