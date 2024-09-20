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В США арестовали россиянина по делу о незаконных поставках электроники

Ведомости

Суд во Флориде постановил арестовать и доставить в Вашингтон россиянина Дениса Постового, обвиняемого в незаконных поставках микроэлектроники двойного назначения в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Тодда Алана Фостера.

«Сегодня состоялось слушание, и судья распорядился взять Дениса под стражу и доставить в Вашингтон, где по этому делу были предъявлены обвинения», – рассказал он.

Дата следующих слушаний, которые состоятся в Вашингтоне, пока не назначена.

16 сентября минюст США сообщил о задержании Постового. 44-летний россиянин проживал в городе Сарасота (штат Флорида). По данным американских властей, как минимум с февраля 2022 г. он якобы закупал и незаконно экспортировал из США в Россию микроэлектронику двойного назначения, которую в том числе можно использовать при производстве беспилотников. Закупка компонентов происходила через сеть компаний в России, Гонконге и др. Поставки шли через промежуточные пункты назначения, включая Гонконг, Швейцарию и др.

Посольство РФ в США сообщило, что направило запрос о местонахождении россиянина. Там добавили, что намерены связаться с соотечественником и оказать ему необходимое консульско-правовое содействие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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